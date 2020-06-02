屁孩無照飆車南京東路競速釀3死　更審改判9年

▲南京東路飆車害死3命的共犯黃佑呈 。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子黃佑呈2018年間的下班尖峰時間，竟與友人謝亞軒在台北市區競速飆車，結果謝男失控撞死3名無辜路人。一審將謝男判刑13年、黃男判刑11年，二審改將謝男判刑12年、黃男輕判6年。黃男涉案部分遭最高法院撤銷發回後，高等法院2日的更一審，改認定黃男犯「妨害公眾往來安全致死罪」，判刑9年。可上訴。

本案發生於2018年10月11日，傍晚5點多的下班尖峰時間，曾考過駕照的黃男（24歲）與沒有考取汽車駕照的謝男（23歲），為了到中山區找東西吃，由黃男開著租來的白色轎車在前、謝男開黑車在後，一路從台北市健康路開到南京東路上，先後闖入公車專用道高速行駛；之後黃男變換車道，謝男準備跟著行動時，車子失控衝進騎樓，撞死大樓保全和1對從事資源回收的夫婦共3人。

警方趕到現場，隨即逮捕謝男，經過比對監視器畫面後，確認黃男也參與競速飆車，共同釀成本件慘案，因此一併逮捕帶回。檢方對2人聲請羈押獲准，並依照「以他法致生公眾往來危險致人於死罪」提起公訴。一審認定2人均有罪，將謝男判刑13年、黃男判刑11年。上訴二審後，二審仍認定謝男犯「妨害公眾往來安全致死罪」，判刑12年；但卻改認定黃男犯「妨害公眾往來安全罪」，判刑6年。

案件上訴最高法院後，最高法院將謝男部分駁回，先行定讞；至於黃男涉案部分，最高法院認為二審調查未盡詳盡，有必要重新調查，因此撤銷6年刑期的判決，發回高等法院更審。高院更一審於2日宣判，高院改認定黃男犯「妨害公眾往來安全致死罪」，將他判刑7年。可上訴。

黃男除本案外，他另外還涉及檢警調查中的「假檢察官電信詐欺」的犯罪集團，由於該案許多車手都供稱黃男為集團重要成員，黃男去年9月間遭到檢方聲請羈押獲准。