　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜「反罷免3招」奏效　決戰票數曝光

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖、文／鏡週刊

罷免高雄市長韓國瑜投票進入最後黃金週，韓營祭出不投票、只監票，加上蓋牌策略希望冷卻罷免議題，對上罷免團體舉辦「三山」罷韓演習持續催化選情，雙方一冷一熱互相對抗，讓選局拉鋸緊繃，呈現55波的激戰態勢。

低調避戰的韓國瑜28日赴鹽埕公共托育家園揭牌、親近孩童，並開出7月提高托育人員薪資的承諾。（高雄市政府提供）

▲低調避戰的韓國瑜28日赴鹽埕公共托育家園揭牌、親近孩童，並開出7月提高托育人員薪資的承諾。（圖／鏡週刊提供，下同）

藍營高層評估，在韓營有效克制挺韓基層浮出檯面，並自豪治水績效浮現後，罷韓熱度已過最高點；罷韓團體則擔憂，若投票率最後不到3成，將難以過關。目前雙方評估票數在57萬票罷免門檻防線上下，最終過與不過，差距恐在3萬票以內。

台灣選舉史上首次的直轄市長罷免投票，將在週六舉行。圖為投票通知單。

6月6日罷韓投票倒數計時，罷韓團體Wecare高雄發動最後一波催票攻勢，31日在韓流崛起地鳳山，舉辦最終場「三山」罷韓演習後，接下來黃金關鍵時刻，更將兵分多路全面開火，不只在市區舉辦主題式遊行，還將直搗郊區及偏鄉地區掃街，催票到最後一刻。

高雄市選委會30日舉辦電視罷免說明會，因韓國瑜當天前往勘災，僅罷免提案領銜人陳冠榮到場。（翻攝高雄市選舉委員會YouTube）

相較於罷韓團體綿密出招，身為當事人的高雄市長韓國瑜則顯得十分低調，持續主打市政、防疫及振興經濟等政策牌，讓罷韓回歸市政討論，而非藍綠對決。

一位藍營地方輔選要角向本刊表示，罷韓至今呈現「高雄冷、外縣市熱」的詭譎情況，實際上高雄在地對罷韓的政治氛圍，多數在市區較有討論度，舊縣區則相對冷淡許多，尤其在這波韓治水績效發揮後，整體罷韓氛圍更有明顯降溫趨勢，「罷免結果很可能接近門檻，在過與不過之間，韓營要避免在最後關頭犯錯激怒選民。」

外型姣好、主播出身的市府副發言人白喬茵，近日也被安排親上火線，替韓國瑜辯護。

「韓若能躲過罷免，不只要靠老天幫忙，韓最後能有效克制支持者聲量、避免跟罷韓陣營硬碰硬的策略，才是逆轉聲勢的關鍵。」該人士直言，罷韓聲浪最高的水位已退，但危機還沒有解除，韓最後會不會被滅頂，差距就在3萬票之內。

為降低罷韓熱度，韓營替韓設下發言防火牆，發言系統均改由鄭照新（圖）出面回應政治話題。（翻攝鄭照新臉書）

在藍營研判罷韓氛圍稍降之下，韓營人士透露，韓國瑜最後關頭的反制策略，會延續低調、軟性的主軸，盡可能將罷韓力道壓至最低，主要的「冷卻戰」原則，即是全力放在市政工作，以及防疫、振興紓困及豪雨農損救災等政績牌，以防止綠營最後祭出政黨動員令，拉高投票聲勢。

該人士也說，為了讓韓本人低調避戰，韓營在投票前夕已盡量讓韓減少公開受訪，改由高雄市新聞局長鄭照新、市府副發言人白喬茵出面，替韓設下防火牆，回應罷免議題。另一方面，國民黨中央也與立院黨團全面接管韓的空戰操作，主導政治性議題，藉此將焦點拉回北部，達到冷卻高雄討論度的目的。


更多鏡週刊報導
【罷韓現拐點2】Wecare封關前最後分析　罷韓關鍵族群是他們
【罷韓現拐點3】防心結發酵　藍拍片硬把禿子漢子送作堆
【罷韓現拐點4】憂罷韓投票有鬼　韓粉〈一支穿雲箭〉有妙用

ET快訊
博恩玩大了！《CHINA》作曲者197字控侵權：請將違法獲利
「台灣都0確診，口罩預購怎還秒殺」　網示警曝原因：你不囤嗎？
快訊／川普：攻擊警方是攻擊行動　出動國民警衛軍制亂
快訊／美國退出WHO　譚德塞「一句話」公開回應川普！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜「反罷免3招」奏效　決戰票數曝光

陳佩琪暴怒！深夜四度發文槓簡舒培　再嗆「又扯賣台舔中」

超前佈署再1例！「胸腔X光」驗確診超精準　台灣模式輸出國際

搞懂罷免門檻了嗎？　罷韓投票前一定要知道的「3件事」　

陳佩琪態度逆轉「我搞錯了」　下一句開嗆「現在要我跟市長離婚？」

簡舒培議會嗆陳佩琪！柯文哲無奈：我比較怕她，會叫她少講話

陳佩琪暴怒嗆簡舒培「FIRE掉我」　下秒衝議長臉書告狀「議員公然羞辱市民」　

日本解禁名單研議中…台灣可入列？　謝長廷給答案看這「三評估標準」

黃明志VS高市府線上演唱會！「好想出去走走」2日晚上8點全球首播

降低群聚感染風險　國防部宣布：7月教召暫停

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

韓國瑜「反罷免3招」奏效　決戰票數曝光

陳佩琪暴怒！深夜四度發文槓簡舒培　再嗆「又扯賣台舔中」

超前佈署再1例！「胸腔X光」驗確診超精準　台灣模式輸出國際

搞懂罷免門檻了嗎？　罷韓投票前一定要知道的「3件事」　

陳佩琪態度逆轉「我搞錯了」　下一句開嗆「現在要我跟市長離婚？」

簡舒培議會嗆陳佩琪！柯文哲無奈：我比較怕她，會叫她少講話

陳佩琪暴怒嗆簡舒培「FIRE掉我」　下秒衝議長臉書告狀「議員公然羞辱市民」　

日本解禁名單研議中…台灣可入列？　謝長廷給答案看這「三評估標準」

黃明志VS高市府線上演唱會！「好想出去走走」2日晚上8點全球首播

降低群聚感染風險　國防部宣布：7月教召暫停

拍照別再比YA！「駭客100%還原指紋、秒解鎖手機」　專家教2招自保

川普2次躲白宮地下避難被譏「碉堡小子」　怒批眾州長太軟弱：你們要掌控局面

《戲說》女星入獄9個月重創演藝事業　改名轉運後…喜嫁小11歲圈外男友！

霸氣女董座變身超級帶貨王！　直播僅3個半小時「吸金逾40億」

遭酸「戲子是下九流」！　何如芸硬起來：不用再委屈

北市貴族學校狼師猥褻小六童　妻泣曝變態行徑：「嘉明針筒」代替行房

曾子余一拿駕照就砸重金買重機！　上路發不動「直接倒車」超落漆

區間測速逆轉解封！SOP內容曝光　地方政府自行確認後可恢復執法

「傳奇天后」爆黑心壓榨演員！遭控血汗排練費「每小時只給50元」

韓國瑜「反罷免3招」奏效　決戰票數曝光

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

政治熱門新聞

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

請韓國瑜回北農？　柯文哲秒答

駐德代表逐句翻譯打臉陳佩琪！

罷韓投票前　一定要知道的「3件事」

「逆時中」發文被酸　陳佩琪怒嗆簡舒培

陳佩琪深夜四度怒槓簡舒培：又扯賣台舔中

超前佈署再1例！「胸腔X光」驗確診超精準　台灣模式輸出國際

議員嗆陳佩琪　柯文哲：會叫她少講話

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

台灣可列日本解禁名單　謝長廷給答案

韓陣營「五不做」：拒對罷免公開談話

韓國瑜提停止罷免訴願　行政院直接駁回

小英警衛主任升少將惹議　知情人士：鬥爭自己弟兄可悲

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

白人警察落單　遭黑人民眾包圍…下秒舉動惹哭網友

海科大情侶慘死輪下　母崩潰辦冥婚

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

小情侶公園涼亭活春宮　龜山分局回應了

蘇貞昌明宣布7／15振興券上路　花3000退2000元

癌末男死前po文控訴醫師害命　家屬怒抬棺撒冥紙

小三生3娃竄位落空…百億大亨回歸正宮！環抱照=勝利

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面