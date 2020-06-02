韓國瑜「反罷免3招」奏效　決戰票數曝光

圖、文／鏡週刊

罷免高雄市長韓國瑜投票進入最後黃金週，韓營祭出不投票、只監票，加上蓋牌策略希望冷卻罷免議題，對上罷免團體舉辦「三山」罷韓演習持續催化選情，雙方一冷一熱互相對抗，讓選局拉鋸緊繃，呈現55波的激戰態勢。

▲低調避戰的韓國瑜28日赴鹽埕公共托育家園揭牌、親近孩童，並開出7月提高托育人員薪資的承諾。（圖／鏡週刊提供，下同）

藍營高層評估，在韓營有效克制挺韓基層浮出檯面，並自豪治水績效浮現後，罷韓熱度已過最高點；罷韓團體則擔憂，若投票率最後不到3成，將難以過關。目前雙方評估票數在57萬票罷免門檻防線上下，最終過與不過，差距恐在3萬票以內。

6月6日罷韓投票倒數計時，罷韓團體Wecare高雄發動最後一波催票攻勢，31日在韓流崛起地鳳山，舉辦最終場「三山」罷韓演習後，接下來黃金關鍵時刻，更將兵分多路全面開火，不只在市區舉辦主題式遊行，還將直搗郊區及偏鄉地區掃街，催票到最後一刻。

相較於罷韓團體綿密出招，身為當事人的高雄市長韓國瑜則顯得十分低調，持續主打市政、防疫及振興經濟等政策牌，讓罷韓回歸市政討論，而非藍綠對決。

一位藍營地方輔選要角向本刊表示，罷韓至今呈現「高雄冷、外縣市熱」的詭譎情況，實際上高雄在地對罷韓的政治氛圍，多數在市區較有討論度，舊縣區則相對冷淡許多，尤其在這波韓治水績效發揮後，整體罷韓氛圍更有明顯降溫趨勢，「罷免結果很可能接近門檻，在過與不過之間，韓營要避免在最後關頭犯錯激怒選民。」

「韓若能躲過罷免，不只要靠老天幫忙，韓最後能有效克制支持者聲量、避免跟罷韓陣營硬碰硬的策略，才是逆轉聲勢的關鍵。」該人士直言，罷韓聲浪最高的水位已退，但危機還沒有解除，韓最後會不會被滅頂，差距就在3萬票之內。

在藍營研判罷韓氛圍稍降之下，韓營人士透露，韓國瑜最後關頭的反制策略，會延續低調、軟性的主軸，盡可能將罷韓力道壓至最低，主要的「冷卻戰」原則，即是全力放在市政工作，以及防疫、振興紓困及豪雨農損救災等政績牌，以防止綠營最後祭出政黨動員令，拉高投票聲勢。

該人士也說，為了讓韓本人低調避戰，韓營在投票前夕已盡量讓韓減少公開受訪，改由高雄市新聞局長鄭照新、市府副發言人白喬茵出面，替韓設下防火牆，回應罷免議題。另一方面，國民黨中央也與立院黨團全面接管韓的空戰操作，主導政治性議題，藉此將焦點拉回北部，達到冷卻高雄討論度的目的。



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