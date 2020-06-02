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後疫情時代通路祭好康　麗晶精品滿額送雙人牛排　新光三越點數換免費龍蝦

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▲6／7解禁各通路紛紛祭出滿額贈吸客。（圖／各業者提供）

▲6／7解禁各通路紛紛祭出滿額贈吸客，麗晶精品也推滿額送雙人牛排。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩，民眾漸漸回復正常生活，中央流行疫情指揮中心宣佈6／7起疫情防疫解禁，許多通路也趁勢發動促銷利多，首波以「美食」為號召，麗晶精品近期推出「BAG-A-HOLIC愛包月」活動，消費滿額送下午茶、雙人牛排等；新光三越信義則推8間餐廳，扣點數15道招牌菜「免費送」。

台灣新冠肺炎疫情逐漸穩定，百貨與商場通路從5月起，人潮漸漸回流，母親節檔期聚餐已回復8成熱況，隨著防疫解禁時間接近，通路也推出多樣化促銷來吸客，麗晶精品從即起至6／30更將趁勝追擊，推出「BAG-A-HOLIC愛包月」活動，整合旗下13間國際精品品牌的各式包款，另提供品牌日優惠與加碼贈，單日消費滿1萬元，即可獲贈貴賓室Reading Room Happy Hour劵。

▲6／7解禁各通路紛紛祭出滿額贈吸客。（圖／各業者提供）▲6／7解禁各通路紛紛祭出滿額贈吸客。（圖／各業者提供）

▲（左）MAXMARA Whitney Bag，推薦價39,800元；（右）MIA BOUTIQUE Victoria_Beckham Frame Bucket，價格店洽。（圖／麗晶精品提供）

▲6／7解禁各通路紛紛祭出滿額贈吸客。（圖／各業者提供）

▲HERMES New Drag 22系列小牛皮包，推薦價30萬9,100元。（圖／麗晶精品提供）

此外，麗晶精品另加碼滿額禮，當日消費滿25,000元可獲限量「晶華azie餐廳精緻下午茶組(限定款蛋糕及咖啡)」；當日消費滿5萬元，可獲限量晶華azie餐廳爐烤肋眼牛排雙人劵；當日消費滿15萬元，加贈TUMI Voyaguer BASEL化妝包；當日消費滿30萬元，可獲限量寶格麗Splendida Rose Rose浪漫女性淡香精100ml。

▲6／7解禁各通路紛紛祭出滿額贈吸客。（圖／各業者提供）▲6／7解禁各通路紛紛祭出滿額贈吸客。（圖／各業者提供）

▲（左）晶華酒店azie美國爐烤肋眼牛排雙人券；（右）TUMI Voyageur BASEL化妝包。（圖／麗晶精品提供）

新光三越信義新天地A9則集結館內8間知名餐廳，包括欣葉、老鼎旺、Packie、金爸爸、兩班家等，推出15道店內招牌菜，只要民眾前去用餐符合人數與條件，即可使用貴賓卡扣會員點數50點，就能免費換招牌菜，包括要價1,680元的CHAMBISTRO享．香檳海鮮餐酒館加拿大野生龍蝦、售價850元的欣葉台菜招牌紅蟳米糕、金爸爸要價460元的海南雞半隻等，限量1600份兌完為止。

▲6／7解禁各通路紛紛祭出滿額贈吸客。（圖／各業者提供）

▲CHAMBISTRO享．香檳海鮮餐酒館加拿大野生龍蝦。（圖／新光三越提供）

▲6／7解禁各通路紛紛祭出滿額贈吸客。（圖／各業者提供）

▲欣葉台菜紅蟳米糕。（圖／新光三越提供）

微風則在6／8至6／12期間推內用加碼，出示微風會員至各館餐飲及超市結帳，可領取美食抵用券，內含餐廳、超市單筆消費1,000元折抵100元共3張，以及小吃、美食街單筆消費120元，可折抵30元共8張。使用期限至6／30。

▲6／7解禁各通路紛紛祭出滿額贈吸客。（圖／各業者提供）

▲ROSMARINO 夏季四人餐。（圖／微風提供）

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