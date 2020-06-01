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蘇貞昌洗臉高雄榮總院長　吳斯懷批「酷吏」：這是在羞辱人

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▲▼立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌到屏東視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度時，不滿院長林曜祥無法正確回答停車位的數量。對此，國民黨立委吳斯懷將蘇貞昌比喻為「酷吏」，並表示，為大臣者不欲小察，當大官的人不要去管枝微末節的小事，「你的精力都關注在小事上，國家大事誰來管？」

吳斯懷1日在臉書表示，請問全國各大醫院院長有幾位答得出來，醫院停車場有幾個停車位？請問各部會首長，知道部會停車場有幾個停車位？「這不是注重細節，也不是考驗行政能力，這是在羞辱人，這是酷吏和格局的差別。」

吳斯懷指出，孟子•滕文公第二節提到「上有好者，下必有甚焉者矣。」，在上位的人有什麼愛好，在下面的人一定愛好得更厲害，這種為官之道，流風所及人人自危，以後蘇貞昌主持會議，視察地方，所有官員必然花費許多精力時間，準備包羅萬象的數據，以備院長大人隨時出招。

▲行政院長蘇貞昌視察榮總高雄分院工程進度。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲行政院長蘇貞昌視察高雄榮總屏東分院工程進度。 （圖／記者陳崑福翻攝）

吳斯懷認為，一天只有這麼多時間，重要政務還有時間關注？政府機關分官設職，分層負責，高階主管不需要鉅細靡遺，事必躬親，這樣子的心態不是酷吏是什麼？這種格局大概是醫院總務科長的層級。

吳斯懷直言，如果總統蔡英文當著部會首長的面直接問蘇貞昌，行政院各部會有多少辦公場所？各部會各有多少員工？當眾洗臉蘇貞昌，大家有何感想？政府施政要能服民心。

▲▼高雄榮民總醫院院長林曜祥。（圖／翻攝高雄榮民總醫院官網）

▲高雄榮民總醫院院長林曜祥。（圖／翻攝高雄榮民總醫院官網）

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