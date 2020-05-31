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機車突加速！女乘客沒抓緊…「雙腿大V後翻」硬著陸　網喊疼：脖子沒事吧

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▲女乘客從機車後滾翻摔到地面，瞬間畫面曝光。（圖／翻攝臉書社團《重機車友各區路況、天氣回報中心》）

▲女乘客從機車後滾翻摔到地面，瞬間畫面曝光。（圖／翻攝臉書社團《重機車友各區路況、天氣回報中心》）

記者李忠憲、陳羿妏／台中報導

台中市西屯區30日上午11時38分許發生一起「倒頭栽」意外！廖姓女騎士等待綠燈亮起後，加速往前行駛，結果後座的林姓女乘客因為手把沒抓好，直接後滾翻，整個人摔到地面上。警方獲報後也趕到現場了解，初步調查廖女並無酒駕，林女僅受到擦挫傷，而翻車影片也在網路曝光，許多網友看完直喊「脖子沒事吧」。

警方表示，案發當時廖女與林女行徑福星路快車道，往弘孝路方向直行，等到號誌轉綠後，廖女加速往前騎，結果後方的林女沒有抓好，就自己整個人後滾翻摔下車，不過幸好未與其他車輛發生碰撞。

▲台中市西屯區車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中市西屯區車禍，廖女騎著這台紅色機車載林女。（圖／記者李忠憲翻攝）

有網友於臉書社團《重機車友各區路況、天氣回報中心》PO出後方車輛拍下林女「倒頭栽」的瞬間畫面，只見當時林女只抓著後座手把，整台機車加速往前行駛，結果她沒抓穩，雙腿一個大Ｖ直接往後翻，頭、脖子、身體陸續著地，廖女發現後車沒人趕緊停下回頭才發現林女整個整個人躺在路面上。

影片曝光後，網友探討乘客應如何抓才安全，紛紛認為「手抓後面不安全」、「後扶手是牽車用不是讓乘客抓的⋯」、「後座乘客在發呆？...不然一起步瞬間就開始後仰腳抬高，不就是沒撐好？」，也有網友被倒頭栽瞬間嚇到，直呼「太可怕了」、「手臂 脖子 應該都GG⋯⋯」、「頸椎沒事吧」、「感覺好痛」、「這個實在是笑不出來......」，引起熱烈討論。

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