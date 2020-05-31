務農尪狂傳「高清無碼田園野戰」　南投人妻看傻！網笑神暗示：晚自習囉

▲網友看完笑說，「原來薄如蟬翼的未來長這樣」。（圖／丸子授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

時序進入春夏交際，來到昆蟲繁殖旺盛的季節，南投一名人妻最近經常收到照片，是務農丈夫傳來的各種「田園野戰瞬間」，此舉讓她哭笑不得，直呼該注意什麼？一系列照片引來熱烈回響，眾網友不禁笑虧，「暗示妳很久沒買可樂了」、「晚上開夜車加班」。

網友丸子向《ETtoday新聞雲》記者提到，他們在南投縣種植柑桔類水果，這陣子老公經常在田裡捕捉，獨角仙、蟬、蒼蠅、蜻蜓等昆蟲的交配畫面，重點是還特地傳給她看，而她則幽默回說，「有動作片（動態錄影）可以看嗎？」

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▲▼樹上、田裡都不放過。（圖／丸子授權引用）

她在爆怨公社發文笑問，「我務農的老公最近一直傳這種照片給我，請問我該注意什麼？」同時，附上多張昆蟲「激戰」的精彩照片，從樹上到田裡，似乎每個角落都不放過。

而po文狂吸大票老司機朝聖，紛紛笑回「竿子壞了記得修」、「想解鎖各種姿勢阿」、「要準備插秧囉」、「要晚自習啦」、「景氣不好，避孕是首要」、「很明顯，他在揪妳運動了」、「多煮一些高蛋白給他補一補」、「可能要妳做好戰鬥準備哈哈」、「通知妳繁衍後代」、「野外蚊子多，記得做好防護」。

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▼各種暗示耶。（圖／丸子授權引用）