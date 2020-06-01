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范疇估台海3年內開戰　張競：充滿各種變數「沒必要太緊張」

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▲▼2架轟6遠海長訓擾台，空軍全程派機監控。（圖／空軍司令部提供）

▲解放軍軍機擾台，國軍戰機升空監控。（圖／空軍司令部）

記者蔡紹堅／綜合報導

知名作家范疇兩個月前受邀至民進黨中常會報告，評估台海可能在3個月至3年內發生戰爭。對此，中華戰略學會研究員張競表示，這種3個月到3年的不確定期程，充滿各種變數，實在沒有必要這麼緊張，「民進黨中常會請政論家推估未來是否會開戰，這真是讓我有點『不問蒼生問鬼神』的錯愕。」

張競指出，他必須提醒，自從當年「一九九五閏八月」上市預言台海開戰，搞到人心惶惶社會驚恐以來，但作者卻大發利市撈個飽滿以來，狗尾續貂仿照預言之同類作品不知凡幾，「但是到目前為止卻是個個落空，不但是在出版市場以慘敗收場，更是成為各種政論節目經常提起之鬼扯笑柄。」

▼中華戰略學會研究員張競。（圖／張競提供

▲雲論作者張競（圖／張競提供）

張競認為，為何這種戰爭預言很難成真，其實就是因為引發戰端原因太多，人類命運變化多端所致，「幾年前有為美國研究者也寫了本預言臺海開戰的預言書，儘管政治當道與高層，透過動用各種國家機器為其吹捧，但當時我就預言必然會在書市慘敗。」

張競提到，其實這種戰爭預言書會在市場失敗，原因其實只有兩個「書本太厚」「份量太重」，四百多頁充滿東抄西抄各種資料，看到外貌就會讓人卻步，同時又不夠怪力亂神，因此絕對無法造成社會聳動，「事後果真被我這張臭嘴說中，所以該書自然就在臺灣出版市場敗下陣來。」

張競表示，對於能作預言的政論家來說，就是要有那個事前扮演鐵嘴神算本事，大膽推估未來會發生啥個事，而且還要保留個旋迴脫身的彈性，「預言3個月到3年，不要把話說死，這確實是聰明識相說法。」

▼空軍35快砲執行聯合防空作戰任務，守護重要設施。（圖／國防部）

▲▼空軍35快砲執行聯合防空作戰任務，守護重要設施。（圖／記國防部提供）

張競提到，但是要當成功過關的預言家，更要有在事後所預言之事未能成真時，絕不硬著頭皮鐵齒硬撐，而且能夠很快地扯出個說辭，充份解釋為何原來預言的事沒有發生，所以事前可以拚命鐵嘴直斷，但事後絕不能鐵齒硬拗，否則必然就會砸掉招牌。

張競指出，其實大家要重視政治評論者對於當前情勢的評估，少去聽信任何對於未來情勢的推估，「更何況那種3個月到3年的不確定期程，更是充滿各種變數，實在沒有必要這麼緊張。」

張競還說，諸位不妨思考醫師經常預言病人只有3個月到3年好活，但奇蹟不是不會出現，突然康復痊癒者比比皆是，大家總是要很理智地面對所有未來都可以儘力挽救的現實，沒有靠著預言就會決定本身命運的道理。

▼空作部官兵縝密掌握周邊空域動態。（圖／國防部）

▲▼空作部官兵縝密掌握我周邊空域動態，不讓敵飛機越雷池一步。（圖／國防部提供）

張競強調，他不是半仙，更不會預言，他只知道現在海峽情勢緊張，兩岸關係不睦，「民進黨中常會請政論家推估未來是否會開戰，這真是讓我有點『不問蒼生問鬼神』的錯愕，綠營不會不知道問題出在何處，只是當初天真地押注在扈從別國政策，拱手讓出本身自主空間，現在到處求助他人提供預言，還不知道會不會是請鬼開藥單呢！」

最後，張競還提到，「未來後代回顧臺海兩岸這段歷史時，不知道會說我們是『眼瞎』看不清真相，抑或是『心盲』就是不信邪呢？」

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