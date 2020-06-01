鎖定疫後復甦　亞投行發行30億美元全球可持續發展債券

▲亞投行總部位於北京。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行，AIIB）近日完成30億美元全球可持續發展債券發行，這是亞投行繼2019年發行首筆美元債券以來，第二次進行全球美元債券發行，同時也是亞投行首次發行全球可持續發展債券，發行年期為5年，票面利率為0.50%。

根據《中新社》報導，本次消息由大陸工商銀行子公司「工銀國際」透露，工銀國際在本次交易中擔任聯席牽頭主承銷商和聯席簿記管理人。

▼新冠肺炎疫情趨緩，各國加緊研發疫苗。（圖／路透）



此次募集資金將用於協助各國和地區抗擊疫情，促進經濟恢復和可持續發展、加強亞洲基礎設施投資、進一步促進區域合作並應對發展中的挑戰，體現了亞投行促進區域建設互聯互通化和經濟一體化進程的宗旨和使命，展現了其在全球抗疫特殊時期作為多邊開發銀行的國際擔當。

在新冠疫情蔓延、全球市場動盪低迷的環境下，此次債券發行總計獲得來自全球近30個國家眾多高質量投資人的認購，投資者類型包括全球範圍內主權投資機構、央行、商業銀行、基金、保險、養老金等，體現了國際資本市場對亞投行信用資質和其在促進區域可持續發展作用的高度認可。

▼新冠肺炎疫情衝擊全球經濟。（圖／路透）

