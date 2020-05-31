同居男友抓頭撞牆！電扇捲纏頭髮…她遭「無套性侵」崩潰　從2F陽台爬出逃命

▲雲林女遭同居男友家暴，抓頭撞牆還無套性侵，一路哭到警局報警。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／台北報導

雲林一名女子時常遭同居男友施暴，2017年9月底2人因小事發生爭執，沒想到男友除了徒手毆打之外，竟還用電風扇狂毆她，並用扇葉捲纏她的頭髮，打得她全身是傷，只好從2樓陽台爬牆逃跑，但又被男友當場發現抓回住處，再壓地性侵得逞。最後女子只好再爬牆哭著到派出所報案，日前判決出爐！

判決指出，小亭（化名）的同居男友阿勁（化名）情緒控管不佳，時常對小亭施暴，事後再用道歉、安撫等方式向女友求得原諒。2017年9月28日上午，阿勁又因為小事跟女友發生爭執，他一怒之下，竟拿起電風扇對小亭一陣狂毆，見電風扇零件噴飛，又用電風扇的葉片捲纏小亭頭髮，再抓頭撞牆，過程中小亭不斷狂喊「救命」，頭、頸、背、手等部位處處是傷。

事後小亭擔心阿勁情緒不穩，只好從二樓房間的陽台爬牆離開，躲到大樓警衛室，沒想到卻被阿勁發現，在對方的暴力脅迫之下，只好乖乖回到住處，進入浴室想將自己身上的污漬洗乾淨。

阿勁一見色心大起，想跟小亭發生性關係，並要求小亭幫他口交，但由於不久前他才使用暴力，讓小亭深陷恐懼之中，因此求愛遭拒，不料，他竟不顧小亭喊著「不要」，將她強壓在地無套性侵得逞，甚至還在體內射精，完事後便拍拍屁股出門了。小亭隨即到派出所邊哭邊報案，整起事件因此曝光。

台南地方法院勘驗各項事證後，將他判刑6年；案經上訴，台南高分院認為，過往法官對於此類案件的量刑最高均沒有超過5年，平均刑度落在3年9月或3年10月，認為原審有違公平原則，另外，審酌阿勁對小亭仍有愧疚感，決定依強制性交罪改判4年6月；最高院日前將上訴駁回，全案定讞。

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