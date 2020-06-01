15歲女兒「學習壓力大」勒死單親媽！　塞行李箱反鎖家門「伴屍2天1夜」

▲15歲女兒勒死親生媽媽。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

山東青島一名張姓女律師離婚後，獨自撫養15歲的女兒，就算工作忙碌仍然放在心上。沒想到女兒疑似受不了學習壓力太大，在一次爭執後，以按摩為名義讓母親躺下後，親手用繩子勒死，並裝在行李箱中2天，直到律師事務所同事星期一找不到人，事件才爆發。

根據警方通報，女兒5月23日晚間以幫忙按摩為由，用繩子將媽媽親手勒死，裝入一個行李箱中，之後反鎖家門，獨自和母親遺體待了2天一夜，直到案件爆發。

張律師的鄰居表示，45歲的張律師和先生離婚後，獨自帶著青春期女兒生活，對女兒極盡寵愛，女兒說要吃羊，張律師就從內蒙古用來整隻羊；女兒想吃牛，就請澳洲朋友進口牛肉。鄰居也透露，張律師在學習方面比較嚴格，女兒因此壓力比較大。

▲15歲女兒回到家中指認現場。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

據《財新網》報導，母女二人5月22日週五回家後一起吃了晚飯，女兒隨後主動提出要幫媽媽按摩，在媽媽躺下後，將媽媽勒死。女兒被捕後指出，學習壓力大，母親對其管教特別嚴厲，早想殺死她。

律師同事也表示，張律師在工作上敬業踏實，多次被評為優秀律師，但可能在法律上得心應手，但沒能理好母女關係，「她可能太希望女兒出類拔萃或者能出人頭地了……」。

張律師在今年三八婦女節時曾寫詩《致女兒》，內容中寫道「女兒 看著我 別給我你的背影 你小小的背影 讓我憂傷的心 又變成 冰涼的石頭」；隨詩還附上兩人開心出遊的照片，兩人臉上都漾著微笑，現在看來分外令人感慨。

青島市公安局一內部人員透露稱，張某死後被裝在行李箱中，其15歲女兒有重大作案嫌疑，目前已被警方控制。警方26日帶著15歲女兒回到小區指認現場，之後由警方帶走。

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