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通姦除罪化！　名律師976字心得曝：民事賠償低，對有錢人根本是「零錢」

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▲偷情,外遇,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲名律師對於通姦除罪化發表心得表示，由於民事賠償低，對於有錢人來說「是零錢」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

 記者陳韻如／綜合報導

司法院大法官29日作出解釋，《刑法》239條通姦罪宣告違憲，正式除罪化！對此，一名多次參與抓姦的律師也發表了他的心得，「民事訴訟的賠償金額很低，對有錢人根本是零錢，對名下沒財產的人更無所謂」。

通姦罪29日正式宣告除罪化，而一名多次參與抓姦的楊姓律師在宣告後也於臉書上發文表示，「剛當律師時，我常半夜跟著徵信社破門而入抓姦，拆散別人又有錢賺」。

楊律師提到，原本以為會是男生外遇居多，但以他多年的抓姦統計結果，「老公通姦的比例只比老婆出牆略高一些而已」。此外，他還表示，徵信社主要是賺取跟監及跟拍的費用，若要抓姦，就會請律師陪同及報警處理，且雙方帶回警局後會先談和解，若成了，徵信社就能抽取3至5成的費用，「後者才是最大收入來源」。

楊律師表示，通姦除罪化後，徵信社只剩收跟監跟拍的收入了，「這代表徵信社將在這一兩個月內極速瘦身，許多人會因此失業」，而這其中最大的受益人就會是警察、檢察官、刑庭法官、書記官。

楊律師提出最後提出其觀點表示，「民事訴訟的賠償金額很低，對有錢人根本是零錢，對名下沒財產的人更無所謂，這也代表受害的正宮最多只能拿到一點點分手費，但扣掉律師費及裁判費後還剩多少？能強制執行拿到手的又剩多少？」他認為，通姦除罪化有好有壞，不過壞的部分僅僅只有一小部分被討論，而他也希望，「未來民事庭能提高侵權行為損害賠償的『行情』」，唯有如此，才能將通姦除罪化的壞處盡量減少。

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