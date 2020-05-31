才7秒就看不到車尾燈...BMW男酒駕載2妹遭攔查！路上飆速躲警　撞3車釀1死2傷

記者鄧木卿、林昱萱／台中報導

台中市一名陳姓男子31日凌晨，開BMW載2名女子酒駕上路，而其間因為違規停車，遭到警方攔查。怎料，他起初假意配合，接著卻猛踩油門飆速逃跑，短短7秒就讓警方看不到他的車尾燈。此外，更誇張的是，陳男甩開警方後，接著又在大雅區撞上另名張姓男子，釀成1死2傷的慘劇。

▲陳男拒檢飆速奔逃。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

這起事件發生在31日凌晨1時許，事發當時陳男因為等紅燈時違規停車，遭到警方攔查。員警先是敲了敲陳男的車門，詢問他為何違規停車，並要求他稍後到右前方將車停下接受攔查。怎料，陳男假意配合，卻在號誌轉會為綠燈時，猛踩油門逃跑，讓警方相當傻眼，立馬鳴笛追捕。

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陳男飆速甩開警方後，於大雅區中清路三段一路狂飆，接著竟追撞前方張男的轎車，張男的轎車也因巨大的撞擊力道噴出，又撞上了路旁的兩輛車。對此，張男經送醫搶救後仍是不幸宣告不治，陳男車上的2名女子也分別受到輕傷。警方訊後，依法開罰車上2女，並將陳男依公共危險罪嫌、過失致死移送法辦。

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