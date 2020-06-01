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「護國神機」光榮除役　台南市藥師公會頒感謝狀獻花致意

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▲台南市藥師公會特頒感謝狀給因為口罩「實名制」而被操壞報廢的健保卡讀卡機，並將會將讀卡機轉捐贈給歷史博物館來收藏。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市藥師公會特頒感謝狀給因為口罩「實名制」而被操壞報廢的健保卡讀卡機，並將會將讀卡機轉捐贈給歷史博物館來收藏。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎防疫戰役中，除口罩國家隊日夜生產口罩，社區健保藥局實名制販售口更需要「讀卡機」不斷讀取健保卡登載口罩購買記錄，歷時近4個月，把不少藥局的讀卡機都給「操壞」，在台南市藥師公會會員代表大會時，特別為這些已報廢的健保卡讀卡機舉行光榮除役儀式，謝謝它們守護台灣人打贏這場防疫戰役。

▲台南市藥師公會特頒感謝狀給因為口罩「實名制」而被操壞報廢的健保卡讀卡機，並將會將讀卡機轉捐贈給歷史博物館來收藏。（圖／記者林悅攝，下同）

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台南市藥師公會理事長吳振名表示：「這些讀卡機不只陪伴藥師登錄健保處方箋的領藥記錄，在這次政府交付給健保藥局的實名制口罩業務中，更是扮演不可或缺的重要角色，有些健保藥局甚至操壞掉4台以上，讓藥師得損失上萬元以上的購機費用，但也因為有了這些讀卡機，才能讓每一筆的實名制口罩領取記錄正確呈現，讓政府的防疫口罩得以公平又均等的分配到每位國人手上，來保護國人的生命安全，所以，這些讀卡機就像護國神機一樣，所以，藥師也該對這些日夜相伴、一起打贏這場抗疫作戰的好夥伴表示感謝之意！」。

吳振名也說，剛好國立歷史博物館最近發起「COVID-19（新冠肺炎） 物件蒐集計畫」，要來保存這場全民抗疫、防疫行動的各種文物，因此，台南市藥師公會將會將這些健保藥局所捐出已無法使用的讀卡機，轉捐贈給歷史博物館，讓它們真實呈現在台灣口罩實名制的歷史上。

▲台南市藥師公會特頒感謝狀給因為口罩「實名制」而被操壞報廢的健保卡讀卡機，並將會將讀卡機轉捐贈給歷史博物館來收藏。（圖／記者林悅攝，下同）

▲被操壞報廢的健保卡讀卡機功成身退光榮除役。（圖／記者林悅翻攝）

活動除了對這些報廢的「讀卡機」獻花表示敬意，吳振名也代表藥師公會頒發感謝狀，感謝狀上寫著：「如果，槍是軍人的第二生命，你們（讀卡機） 就是我們健保藥局藥師的第二生命，謝謝你們在這場對抗COVID-19 新冠肺炎的戰役中，陪著藥師們一起保護台灣人的生命安全，為我們打贏這場世紀抗疫大作戰，今天，你們光榮除役了，我們誠摯地謝謝你們！我們也會將你們送給國立歷史博物館來典藏，來永遠記錄你們在這場台灣實施實名制口罩中的歷史與重要角色，謝謝您們！」。

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