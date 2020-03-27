就是不想當兵！男留學13年沒回家…除役期到「持英護照抵台」下場曝

▲高雄金姓男子為了不當兵，23歲赴英國留學後就不曾回台，直到36歲除役年齡後才持英國護照入境回台。（圖／記者季相儒攝）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄金姓男子23歲時遠赴英國讀書，學業完成後堅持不回台灣，經兵役單位通知也不予理會，直到36歲除役時才持英國護照歸國。高雄市政府認為金男有意避免徵兵，向他發出通緝並移送法辦。法官審結依妨害兵役罪判金男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

36歲的金男2006年時經內政部移民署核准至英國留學，但學業完成後他卻一直滯留海外，沒有回台服兵役。2016年7月至2017年4月間，金男在台戶籍地的苓雅區公所不斷發函徵兵，要他6個月內返台服役，但金男仍置之不理，直到今年1月3日屆滿36歲除役年齡後，才持英國護照入境回台並自行歸案。

高雄地院審理時認為，金男明知自己有受徵兵的義務，但為了避免被徵兵，竟故意滯留國外，經兵役單位通知還置之不理，有破壞國家對於徵兵制度執行的公平性，損及潛在國防動員兵力的疑慮，行為實在不應該，考量他犯後坦承犯行，態度尚佳，目前無前科紀錄，且扣除返國歸案後再出入境台灣也都未使用英國護照，依妨害兵役罪判他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

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