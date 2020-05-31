最強業配王逛頑皮世界！長頸鹿「皮皮」撒嬌　阿中部長幫看牙

▲阿中部長參觀頑皮世界，長頸鹿皮皮來討摸。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩、洪正達／台南報導

這週末在台南到處體驗行銷的衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，31日來到台南學甲頑皮世界野生動物園，阿中部長一現身，立刻引起一陣騷動，在頑皮世界參觀的民眾都想一睹阿中部長的廬山真面目，園方也送上長頸鹿以及水豚娃娃，還有畫家用手指畫的阿中部長畫像，讓他非常開心。

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▲阿中部長收下手指畫家畫下的畫像。（圖／記者黃子倩攝）

台南的頑皮世界是南台灣最大動物園，有近300種、2000多隻動物，雖然週日一早氣溫很高，飆破30度以上，還是澆不熄現場民眾的熱情，阿中部長受訪時表示，他對台南的美食感到十分滿意，尤其是早餐享用的台南道地虱目魚美食。

現場最吸睛的畫面莫過於，阿中部長參觀長頸鹿區時，由於公長頸鹿「皮皮」個性非常活潑，只要有人在圍欄外呼喊他的名字，就會走過來討拍，阿中部長餵食時，還趨近把頭擠在胳肢窩撒嬌，阿中部長更盡責的幫忙檢查皮皮的牙齒是否健康，過程十分溫馨。隨後陳時中還親自餵食水豚，和水豚君賣萌合照。

▲阿中部長收下長頸鹿以及水豚的娃娃紀念品。（圖／記者黃子倩攝）

之後，阿中部長更在市長黃偉哲的陪同下，轉往白河蓮花公園賞蓮，近午前往台糖柳營江南渡假村，將出席台南市府安排的「英雄宴」，會後現場將舉行例行性防疫記者會，再驅車轉往高鐵嘉義站前往台中。

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