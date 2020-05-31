「暴民式」動亂玷汙佛洛伊德之死！　川普：不容許罪犯破壞城市

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國「佛洛伊德之死」抗議事件持續延燒，全美各地爆發激烈抗議，多個城市實施宵禁，也有至少8個州要求國民兵部屬支援。總統川普30日表示，這起事件是一場沉重的悲劇，它讓美國上下充滿恐懼與悲憤，但必須停止「暴民式暴亂」，並指出政府將「徹底」平息暴力抗議，不排除動用國民兵逮補破壞份子。

NEW: Pres. Donald Trump calls George Floyd's death a "grave tragedy," adding that he spoke with Floyd's family yesterday. https://t.co/XG5q6qLcZo pic.twitter.com/CuWs8clC20 — ABC News (@ABC) May 30, 2020

川普（Donald Trump）30日在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）出席活動時表示，佛洛伊德事件讓全美上下充滿恐懼、憤怒和悲傷，無疑是一場沉重的悲劇（grave tragedy），但必須停止「暴民式暴亂」（mob violence），「對佛洛伊德的記憶正在被暴徒、搶劫者和無政府主義者玷污。」

川普指出，他了解民眾的痛苦，政府也支持和平抗議者的權力，「我們無法、也絕不容許一小群罪犯和破壞者摧殘我們的城市、糟蹋我們的社區。」他表示，這些暴力和破壞行為是由反法西斯主義運動，以及其他激進左翼組織主導，政府將動用國民兵逮補破壞份子，「徹底」平息暴力抗議。

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