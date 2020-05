「暴民式」動亂玷汙佛洛伊德之死！　川普：不容許罪犯破壞城市

▲美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國「佛洛伊德之死」抗議事件持續延燒,全美各地爆發激烈抗議,多個城市實施宵禁,也有至少8個州要求國民兵部屬支援。總統川普30日表示,這起事件是一場沉重的悲劇,它讓美國上下充滿恐懼與悲憤,但必須停止「暴民式暴亂」,並指出政府將「徹底」平息暴力抗議,不排除動用國民兵逮補破壞份子。

NEW: Pres. Donald Trump calls George Floyd's death a "grave tragedy," adding that he spoke with Floyd's family yesterday. https://t.co/XG5q6qLcZo pic.twitter.com/CuWs8clC20