婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

▲大陸龍王十八潭裡瀑布成群，傳說有十八口深潭，深不見底，不少登山客離奇失蹤死亡。（圖／翻攝 台州晚報）



記者任以芳／綜合報導

魔神仔真的無所不在嗎？大陸浙江鄉下一名村民阿飛姐突然失蹤，監視器顯示2月16日人走進山林消失不見。疫情當前，當地還是出動上萬人次搜救。最後，失蹤17天後，人自己走回來了，到底她去了哪裡？阿飛姐的回答讓所有人打了冷顫，覺得十分恐怖。

根據台州晚報的報導，龍王村難得出現失蹤人口，報案家屬表示，走失的阿飛姐只是出去散步，一直沒有回來。全家人立刻分頭去找，這時有村民說，看到阿飛姐一大早在小店買了東西後，直接走進龍王十八潭。

▲婦人疑似遇到魔神仔，失蹤17天尋獲。（圖／翻攝 台州晚報）

聽到龍王十八潭，家屬心都涼了一半，因為當地是條峽谷帶，全長約12公里，起點在龍王村，終點在湧泉鎮蘭田山。「奇險」著稱的龍王十八潭裡瀑布成群，傳說有十八口深潭，深不見底。因為山高林密，常有野獸出沒，每年都有登山客在這裡喪生或者失蹤，還有救援人員受困。

▲疫情期間，累積上萬人次搜救，外加空拍機，搜救犬進山找人。（圖／翻攝 台州晚報）

為了找人，家屬先製作上千份尋人啟事，全村300多個村民出動、累積上萬人次搜救，外加空拍機，搜救犬進山找人。十多天下來幾乎把山林都翻遍了，大家一路放鞭炮，希望失蹤者聽到聲音。隨著天數增加，人都沒有消息，晚上山裡的氣溫只有零度，四處結冰，沒有裝備食物，沒有任何野外生存經驗的普通人，恐怕很難存活。

▲婦人失蹤十多天，警方出動空拍機找人。（圖／翻攝 台州晚報）

就在家屬要放棄時候，人活著回來了！發現的鄰居表示，晨跑時「看到阿飛姐從山上走下來，以為自己見鬼，因為失蹤17天的人竟然能活著回來。」阿飛姐瘦了一大圈，只說又餓又困，醫生檢查發現，腸胃裡幾乎沒有東西，沒有生命危險。

▲家屬調閱監視器，發現只有一個人入山，沒有同行者。（圖／翻攝 台州晚報）

精神狀態恢復後，阿飛姐告訴家裡人，那天她去小店買東西，遇到幾個人，熱情的拉她去龍王十八潭爬山，自己跟著他們一路走，翻了一座山又一座山，喝山泉，吃野果，困了睡路邊。親人們的喊叫，鄉親們的敲鑼打鼓、放鞭炮，她一點都沒聽到。

最後，她說出的關鍵名字，家屬聽得毛骨悚然。拉她爬山的這些人「沒一個活著」，其中一位隔壁村民二十多年前就去世。再者，監視器從頭到尾只有阿飛姐一個人，不可能有任何同行者。

這件神奇事情也在當地傳開，大家心裡都覺得毛毛的，台州市第二人民醫院精神科主任醫師、心理治療師齊鋼橋表示，「人在孤獨的環境下，體能突破極限後，容易產生幻覺，導致記憶顛倒、重疊甚至交叉。」特別是小時候偶然看到的，聽到的，存在潛意識裡，阿飛姐把碎片記憶，拼湊成一張完整的資訊圖，產生幻覺，並非撞邪。