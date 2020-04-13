山區迷途「高山症+失溫」　關山警消合力救回7旬翁

▲ 老翁山區迷途失溫，關山警消合力救援挽回一命！ （圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東關山警分局向陽派出所日前接獲通報「山區有人迷途，請協助搜救」，代理所長李文琦及警員徐慶輝隨即與消防搜救人員聯繫，自台20線158.1公里上山處沿途搜尋，因下大雨只能暫停搜索，次日清晨再次前往山區，並沿途呼喊，終於找到已有輕度高山症及快失溫的老翁，以攙扶及輪揹方式順利將其營救下山及就醫，順利挽回一命。

高山警即刻救援！台東縣警察局海拔最高所─向陽派出所標高2,312公尺，日前下午接獲勤指中心通報「山區有人迷途，請協助前往搜救」，代理所長李文琦隨即與警員徐慶輝會同與消防搜救人員會合，由該名失聯老翁上山點，兵分兩路上山搜尋，因突然下大雨，為顧及搜救人員安全，中斷搜救任務。次日清晨，再次裝備上山搜尋，最後員警在山林間聽到老翁微弱呼救的聲音，循聲找人在濛霧中發現老翁身影，已有輕微高山症症狀，員警給予熱水及乾糧充饑果腹，再以攙扶及輪揹方式將體力已快耗盡的老翁順利營救下山，並順利就醫診療，順利挽回該名七旬老翁性命！

關山警分局長潘仕能表示，向陽派出所代理所長李文琦與警員徐慶輝協助高山搜救任務，發揮高度同理心順利將迷途的7旬老翁營救下山，積極熱忱的工作精神，足堪所有同仁表率！並呼籲民眾，登山屬專業戶外活動，請備妥裝備及水糧，並結伴同行，以確保安全。



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