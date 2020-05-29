遞補不到半年…支持者替買票！苗縣議員許櫻萍一審判當選無效　

▲2019年11月才剛遞補上任的苗栗縣議員許櫻萍，因涉賄被苗栗地方法院宣判當選無效，可上訴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣第一選區民進黨籍議員許櫻萍，2019年11月才因同選區國民黨籍議員當選人謝文禓，因涉賄選當選無效確定而遞補上任；事隔不到半年，許櫻萍竟也因涉賄被提當選無效之訴，經苗栗地方法院審理後，29日上午宣判許當選無效，可上訴。

苗栗地院表示，原告主張許櫻萍之楊姓樁腳在選舉投票日前，涉嫌以每票新台幣1000元代價，向2名大樓管理員買票，楊男經苗栗地院判有期徒刑1年2個月，褫奪公權3年。許櫻萍則沒有被檢方起訴，但她被其他落選人提當選無效之訴。

許櫻萍也向法官喊冤，說楊男是民進黨的死忠支持者，因社區大樓都有警衛門禁，要進入拜票不是容易的事，所以楊男主動帶著她的助選員前去拜訪，給警衛的1千元並不是賄選，而是希望警衛能幫忙將文宣發給住戶，根本沒有買票的意圖。

但合議庭審理認為，大樓管理員均證稱楊男拿錢時提及「拜託支持許櫻萍」，且楊男自上一屆議員選舉就為許櫻萍助選，並在許櫻萍當選後擔任秘書，具組織及人脈資源，在競選期間，頻繁前往許櫻萍總部幫忙、偕同拜票，實質程度屬許櫻萍選戰團隊核心要角，而非一般熱情支持者，經綜合各項事證，認定許櫻萍知情、授意或容許由楊男進行賄選，故判決許櫻萍當選無效。

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