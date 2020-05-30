快訊／衝上人行道！信義區賓士S400「撞進停車場」波及5車　3人受傷

記者黃彥傑／台北報導

台北市信義區松智路30日上午近11時發生一起嚴重車禍意外，一輛新車要價新台幣500萬元起的賓士轎車S400突然衝向人行道、並撞進路邊停車場，一名機車騎士當場遭撞，這起車禍還波及停車場內5台轎車，賓士車頭也幾乎爛毀，現場共有3名傷者送醫，目前確切事故原因仍在釐清中。

▲台北市信義區松智路停車場車禍，賓士車頭幾乎爛毀。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

現場遭到波及的車主目睹愛車遭撞，氣得打給友人抱怨，直呼「馬的！有夠衰！停在停車場買個東西回來，也會被撞，X！撞得有夠扯！」

・用過都說好，真心不騙