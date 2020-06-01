示威者扔汽油彈「準備汽車炸彈」燒國旗！白宮關閉周邊照明　傳特勤局夜視監控

▲示威者焚燒美國國旗。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國白宮周邊地區31日晚間持續動亂，暴力示威者丟擲瓶子與汽油彈，甚至傳出部分團體把汽車裝滿易燃材料，讓有關單位擔憂「汽車炸彈」的威脅。根據高階官員透露的最新消息，截至目前，已有至少50名特勤局探員在示威活動當中受傷。

綜合CNN、福斯新聞報導，非裔男子佛洛依德（George Floyd）死訊所引爆的全美示威抗議潮仍在持續發酵，白宮周邊多處地區發生火災，街道中央豎起路障，部分人士從附近一棟大樓扯下美國國旗，接著扔到熊熊大火之中，就連俗稱「總統教堂」的聖約翰教堂（St. John’s Church）地下室也被縱火，所幸並未對建築物造成重大破壞。

此外，更有消息傳出，部分團體把數台汽車裝滿易燃物，引起外界憂慮。華府現已進入宵禁狀態，就在宵禁狀態開始的前1小時，警方朝著1000多人聚集的群眾發射大量催淚彈，拉斐爾公園（Lafayette Park）的大批示威者被驅離至街道上，許多百貨商店也遭到洗劫，警方稍早已拘留數人。

美國司法部31日晚間證實，政府已派出法警局與緝毒局（DEA）探員，與當地警察、國土安全局及其旗下的特勤局罕見聯手，加強社會安全秩序。此外，白宮外部周邊的照明設備則於1日凌晨被關閉，據報此舉可讓特勤局人員使用夜視裝置來監控示威人士的行動。

另據2名國防部官員的說法，華盛頓特區的國民警衛隊已全體被召集，協助應對白宮外部及特區各處的抗議行動。華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）稍早已證實，要求500名特區警衛隊協助當地執法部門。

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