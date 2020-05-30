快訊／壓頸白人警遭爆與黑人死者「同夜店工作」　老闆娘：在店裡當保全

▲明尼斯亞波利斯警員蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋壓死黑人男子佛洛伊德（George Floyd），遭爆他們兩個人曾在同一間夜店工作。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）



記者林彥臣／綜合報導

黑人男子佛洛伊德（George Floyd）遭到白人警察蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋重壓頸部長達8分鐘46秒窒息而死，引發全美各地爆發施威抗議活動。一名夜店老闆娘爆料，佛洛伊德跟蕭文過去都曾經在她的店裡工作，都是擔任保全的職務。

根據CNN報導，桑塔馬利亞（Maya Santamaria）幾個月前在把她的店頂讓給別人，她出面爆料他們兩人曾經在她店裡工作，不敢肯定他們是否互相認識，但他們確實碰過面。

桑塔馬利表示，她的店是開在明尼阿波利斯（Minneapolis）第3分局附近的「El Nuevo Rodeo club」，每周二都會舉行「城市音樂之夜」佛洛伊德經常在周二到夜店擔任臨時保全，至於蕭文在下班後到夜店當警衛當了近17年。

▲夜店老闆娘爆料，蕭文（Derek Chauvin）跟佛洛伊德（George Floyd）都在她店裡工作過。（圖／翻攝自Maya Santamaria臉書）



桑塔馬利亞說，「我不敢確定他們互相認識，但我們的確在不同的時間點都在這家夜店工作，特別是星期二這一天，我們都在同一個團隊一起工作，在特定的幾個晚上，他們可能會碰面」。

桑塔馬利亞說，佛洛伊德是個「大好人」，總是帶著一張招牌笑臉，讓人印象深刻，當她看到蕭文壓著佛洛伊德的影片，她對著手機大喊，「蕭文，放開他！」

桑塔馬利亞說，「這太恐怖了，根本無法以言語形容，我認識蕭文，我不敢相信他會沒人性到無視可憐的佛洛伊德發出給他一口氣活下去的請求。」

在美國媒體，各種對於蕭文不利的事件，正在陸續爆料，包括他在從警生涯19年的時間裡，曾經對2名民眾開槍，遭投訴近20次，以及收到2封譴責信。



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