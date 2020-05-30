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屏東14鄉鎮水災農損「現金救助」辦法出爐　6/9前要申請

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▲▼農委會公告屏東豪雨農損水稻等作物辦理現金救助，6月9日前申請。（圖／農委會提供）

▲屏東稻田受豪雨影響損失慘重。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

5月梅雨鋒面自5月22日起影響全台，並持續降下豪大雨造成中南部農業災損，農委會今（30 日）公告屏東縣東港鎮等14鄉鎮市為辦理水稻、食用玉米、香瓜等作物天然災害現金救助地區。不過，農委會特別提醒農友務必在6月9日前至公所提出申請。

全台估計農損目前計8454萬元，又以屏東縣損失5009萬元（占59%）最慘重。農糧署說明，今日農委會公告屏東縣東港鎮等14鄉鎮市辦理農業天然災害現金救助地區，包括屏東巿、九如鄉、竹田鄉、佳冬鄉、東港鎮、枋寮鄉、林邊鄉、長治鄉、南州鄉、崁頂鄉、新埤鄉、新園鄉、萬丹鄉、萬巒鄉等。

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▲▼農委會公告屏東豪雨農損水稻等作物辦理現金救助，6月9日前申請。（圖／農委會提供）

▲陳吉仲指出，會盡力協助豪雨受災農民。（圖／農委會提供）

農糧署說明，本次救助額度以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定救助額度為標準，依下列額度標準予以救助：

一、水稻（稻米）：每公頃救助1萬8000元。

二、青割玉米（牧草）：每公頃救助1萬700元。

三、百香果、香瓜：每公頃救助7萬5000元。

四、西瓜、紅毛丹：每公頃救助6萬元。

五、甘藍、長豇（菜）豆、南瓜、皇帝豆、胡瓜、苦瓜、茄子、食用玉米、甜椒（彩色甜椒除外）、結球白菜、絲瓜、辣椒、羅勒：每公頃救助3萬6000元。

六、不結球白菜、其他短期葉菜：每公頃救助2萬4000元。

農委會主委陳吉仲指出，會盡力協助豪雨受災農民，指示受災田區可依稻穀品質狀況處置，尚可收割之稻穀，可售市穀及請領直接給付每公頃1萬3500元，符合災損標準者，可申請天然災害現金救助每公頃1萬8000元。品質尚正常稻穀，可繳公糧正常穀，符合災損標準者，可申請天然災害現金救助每公頃1萬8000元但不可請領直接給付。品質劣化但符合災害穀標準稻穀，繳災害穀6200公斤/公頃（較正常公糧稻穀價格減1元），符合災損標準者，可申請天然災害現金救助每公頃1萬8000元，但不可領直接給付。

農委會提醒，申請從明天5月31日開始，至6月9日，這段期間可以到當地公所提出。會請屏東縣政府及所轄公所，儘速辦理勘查、抽查認定程序送中央審核撥款，讓受災農民可早日獲得現金救助。另外，為利加速復耕，除請公所儘速勘查拍照外，農民可以將損害情形及田區位置之背景進行拍照，並標註拍攝日期、地段地號、衛星定位等資訊，併於申請期間向公所提出。

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