不滿振興券！王世堅批：政院跟人民計較3000元…「沒出息！」





▲台北市議員王世堅。（圖／記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

行政院預計在6月2日舉行記者會說明振興券內容，並且於7月上路，然而每人支付1000元現金以換取3000元振興券方式，引起許多民眾不滿。台北市議員王世堅也認為，政院跟人民計較3000元，「沒出息！」

王世堅29日在《中天》政論節目「新聞深喉龍」中表示，總統蔡英文指示很清楚，紓困要快、要現金發放，振興也是，不懂為什麼政院官僚體系一直聽不進去，前總統馬英九當年的消費券是錯誤的，但當年消費券叫振興經濟消費券，可以叫消費券也可以叫振興券，請問政院官僚，當年馬英九的消費券和現今振興券有什麼不一樣？都是有別於現金又去印，光是印製、防偽、換發等都是一大問題。

王世堅說，如果是現金的話，各大銀行讓民眾憑身分證就可以領取了，「為什麼要搞一大堆？」如果把優秀的政院人力資源都耗費在處理3000元上面，「那放著國家大政，這樣像話嗎？」如果政院跟人民計較那3000元，就像在跟賣玉蘭花的人計較1000元一樣，「沒出息！」希望這些官僚體系聽得進蔡英文指示，現在改還來得及，不要一錯再錯。

而王世堅也於同天在《ETtoday新聞雲》的《雲端最前線》中表示，「為什麼發現金變成犯罪？」今天政府又不是發三萬，要越簡單越好，不要老是擔心民眾會存起來，「生吃都不夠，還會曬成乾？」

王世堅建議，政府不要限制民眾的消費，就算有人想要存起來，也是他們的自由，就算不談大眾觀感，區區3000元卻要消耗大量人力、物力、資源去印製及發放，「政府不該為這點小事搞半天！」

▼台北市議員王世堅呼籲振興券要越簡單越好。（圖／翻攝雲端最前線）