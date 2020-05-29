防疫五月天週末遊台南　黃偉哲搶先曝行程

▲台南市長黃偉哲穿著要送給阿中部長穿的「黑面琵鷺」襯衫，揹著「虱目魚背包」，搶先公開部分行程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「阿中部長」陳時中將率「防疫五月天」於30日遊台南，確定行程尚在研議。台南市長黃偉哲29日上午穿著要送給阿中部長穿的「黑面琵鷺」襯衫，揹著「虱目魚背包」，搶先公開部分行程。

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台南市長黃偉哲表示，為了讓阿中部長感受台南人的熱情，特別準備這件台南生產的布料、藍色的底色，上頭有黑面琵鷺的圖案，台南的紡織廠製作的「黑面琵鷺」襯衫，會要求阿中部長不能扣釦子，因為可能會因「肚子」會扣不起來。

黃偉哲說，市府還特別準備以台南特產虱目魚設計的「虱目魚背包」、台南「廣富號」帆布包、「林百貨」帆布包等台南文創商品，要送給阿中部長等人，這些都是具有台南元素、極具台南特色的文創商品。

黃偉哲表示，阿中部長及「防疫五月天」目前約有8人會來，30日下午4時多到台南，第1站先至奇美博物館參觀，接著赴餐廳用餐，用完餐再到附近商圈逛逛，而後回飯店休息，第2天則趕早出門。黃偉哲透露，阿中部長有要求去1個「神秘景點」，目前正研議來時程來不來得及。

黃偉哲指出，希望阿中部長遊台南，是一趟沒有壓力、放鬆的台南之旅，第1天「阿中自助餐」，將安排阿中部長和醫護人員、警察、口罩及酒精國家隊、義工、志工、巡守隊一起共餐，第二天「英雄宴」，則安排與防疫英雄、阻詐英雄、消防英雄、模範警察英雄一起共餐。黃偉哲強調晚餐時就會有隔板，這就是力行疫情在結束之前，我們還是堅持到最後一分鐘。

對於媒體問阿中部長的行程有沒有考慮「萬象舞廳」這個部份，黃偉哲則說，萬象舞廳會在他的「臨檢行程」，阿中部長的行程中沒有。

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