阿中部長來台南前夕　國寶級電影看板大師顏振發創作「防疫五月天」完成！

記者林悅／台南報導

國寶級電影看板手繪大師顏振發，以「防疫五月天」為主題，畫下陳時中部長等5位防疫英雄為角色的大型油畫看板畫像，感謝他們為台灣防疫工作的付出，在連日繪畫下，顏老師在29日中午已完成畫作，為求完美，顏老師尚作最後檢視，畫中5位主角神韻栩栩如生，令人大讚。

▲顏振發老師以寬幅的大型看板畫布，以油畫手繪方式，創作「防疫五月天」作品，畫出5位防疫英雄，人物神韻十分傳神。（圖／記者林悅攝，下同）

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顏振發老師有感於台灣此次新冠肺炎防疫工作享譽國際的優秀表現，認為這是台灣相當具有紀念性的一刻，想要用畫筆記錄下這件大事，顏振發老師以中央防疫指揮中心陳時中部長團隊5名代表性防疫英雄為對象，開始進行「防疫五月天」之大型油畫看板創作，

顏振發老師接連多日在全美今日戲院對面的手繪看板文創研習營場地，手繪這幅大型看板畫作，由於天氣燠熱，顏老師汗水都濕了衣服，十分辛苦，學員及網友紛紛在全美今日戲院手繪看板文創研習營臉書粉專留言，除不捨顏老師辛苦作畫，更大讚顏老師的精神與付出。





該幅作品在阿中部長30日台南遊之前，於29日中午完成，顏老師對作品尚感滿意，惟因力求完美，顏老師仍仔細檢視作後「補筆」動作。畫作完成，5位防疫英雄躍然畫上，神韻栩栩如生，令在旁觀賞的民眾大讚經典之作。該作品將懸掛在全美今日戲院上方，供大家欣賞！另外可能制作小幅作品翻印，致贈陳時中部長等防疫英雄留念。

電影看板曾是許多台灣人的共同記憶，在現代的社會中幾乎已被全面取代，獨剩台南全美戲院和幾個零星地仍保有這個傳統，國寶級電影看板師顏振發老師，曾在選前為蔡文英、賴清德競選總部，手繪全國唯一的選舉看板，打造小英台南競總成為新亮點，曾宣騰一時。

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