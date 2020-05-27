凌晨送羊奶「每棟大樓電梯自動到B1」！他驚：誰按的？　住戶解答了

▲原PO說，送羊奶時，每棟大樓的電梯都被按在B1。（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享凌晨搭電梯送羊奶遇到的情形，讓他直呼「真是它O的貼心，麻煩以後不用了。」不過，不少社區住戶紛紛透露，原PO可能遇到貼心的警衛或管理員，「這事我就幹過。」

「貼心的阿飄。」原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，近期努力兼了三份工作，每天都睡不到4小時，其中一個工作是凌晨送羊奶；25日凌晨，他到一個社區送羊奶，先騎車到地下室，然後一棟一棟按電梯。

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原PO解釋，該社區有兩邊，譬如A到E是一邊，F到J是另一邊，他會騎車沿路讓A到E的每棟電梯先下來，這樣就不用等，「結果這邊發完，要去按另一邊，按第一棟，就看到電梯按鍵燈是亮的，誰按的？電梯還正在動往下。」

▼有網友透露，管理員或警衛會幫忙按電梯。（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

「確定是剛剛按的，然後想隨便啦」，原PO指出，「後面…每一棟都被按在B1，真是…貼心」；他最後要騎出地下室，都還沒按，鐵捲門就緩緩往上開，「真的送久了，也跟它們混熟了（也才送一個月）。真是它O的貼心，麻煩以後不用了，謝謝。」

對此，不少網友紛紛留言，「我們這邊的管理員伯伯會看監控，然後幫忙按」、「通常是保全操控啦！我家社區保全也會這樣幫忙」、「 應該是警衛按的...一個月了，都熟了」、「其實是管理員從監視器看到你的行為操控電梯的，這事我就幹過。」