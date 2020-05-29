快訊／解放軍參謀長：解決台灣問題用「兩手」...保留武力攻台選項

▲《反分裂國家法》15週年座談會在北京行舉行（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國人大閉幕會剛通過「港版國安法」草案，最快八月立法生效，北京今（29日）就舉行《反分裂國家法》15週年座談會，由中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書出席主持會議。稍早國台辦主任劉結一發表談話，強調「堅決反對台獨分裂勢力，強烈拒絕外部勢力干涉。」

由於大陸人大會議才剛閉幕，這場《反分裂國家法》15週年座談會消息十分保密，記者直到活動現場才知道，主持會議的最高領導人是中共中央政治局常委員栗戰書，另外，國台辦主任劉結一、前國台辦主任張志軍都有參加會議。據了解這次受邀中外媒體只有二十多人，除大陸三大官媒，台、港媒體，路透社、日本共同社少數外媒也有受邀。由於，《反分裂國家法》是一部涉台法律，剛好今年又是15週年，這場會議上，是否會釋放出重要對台訊息，值得關注。

全國人大代表、中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成稍早表示，「人民軍隊有堅定意志，充分信心足夠能力，挫敗任何形式台獨分裂圖謀，解決台灣問題必須用兩手，我們不承認放棄使用武力，保留採取一切必要措施選項，就是要穩控台海形式。」另外，國台辦主任劉結一也表示，「台獨分裂勢力是台海穩定最大威脅，是兩岸關係和平發展最大障礙，只會把台灣推向更危險境地。」

《反分裂國家法》是在2005年3月14日是在大陸第十屆全國人民代表大會第三次會議，通過的一部針對台灣海峽兩岸關係的中共基本法律。當天通過後，時任大陸國家主席胡錦濤簽署完，立刻實施生效。