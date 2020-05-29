國軍支援國家口罩隊功成身退　華新老董不捨感謝

▲國軍隊退場，華新今天舉辦感恩餐會。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

中央從2月6日緊急調派國軍支援國家口罩隊至今將近1百多個日子以來，台防疫中心指示6/1口罩將解禁，進駐在華新醫材廠房40名國軍弟兄也將於5月31日歸建，上午廠方舉辦感恩餐會，董事長鄭永柱感謝有國軍支援，並致贈這群辛苦的國軍弟兄每人加菜金及口罩慰勞，功成身退之際表達不捨情誼。

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▲董事長鄭永柱贈國軍弟兄防疫英雄獎狀。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，華新當時廠內共有專產平面醫用口罩共有4條產線提供政府徵收，每日約有生產人員23人，日產量約30萬片。但為了能夠趕製更多的口罩，2/6國防部緊急調派彰化後備指揮部，每日約40人次國軍弟兄，分成早晚兩班協助補足員工輪休，和晚班的人力缺口，並與同仁一樣分為兩班制，從上午7點到晚上12點，跟著排班、上料及包裝等不可或缺的工作。





▲國軍在鏡頭前笑著展現輕鬆的一面。（圖／記者唐詠絮攝）

董事長鄭永柱指出，華新口罩從每日產量僅30萬片，靠著全體同仁及國軍弟兄姊妹輪班協助，使廠內單日產能達到70萬片，預計6月下旬另有3部新機台進駐，將可達日產能100萬片，截至5/28為止國軍共計已有3300多人次支援，感謝有他們進駐，才能共同完成這一場艱鉅的任務。

鄭永柱也說，下一步華新已準備配合政府政策，將與口罩國家隊所有成員一起打國際盃，推動整廠輸出急需的友好國家，也將台灣的精神及優質產品，在國際上發光發亮！感謝全廠所有辛苦的同仁們，因為有你們，讓我們身為口罩國家隊感到光榮，因為有你們，台灣才能挺過疫情，一起為台灣加油！為國軍加油。

▲受傷的顏姓女員工。（圖／記者唐詠絮攝）

面對媒體記者，這些可愛的國軍弟兄，似乎沒有得到上級長官的授權，只低著頭吃著餐點，問他們對於加入國家口罩隊的看法以及想法，紛紛搖頭、或搖著手不便表示看法，就連軍方媒體也說，沒有收到任何回應消息。

而之前因為機台中指被截受傷的顏姓女員工，4月13日返回華新工作至今已經1個多月，她也說雖然手受傷，但仍可以參與國家口罩隊防疫工作，感到非常的榮譽，也談到軍方人員不多說話，看他們每天都認真的在機台旁做口罩讚譽有加。

華新觀光工廠也預定從6月6日起對外開放，至於相關細節，則請消費民眾持續關注華新臉書粉絲頁。

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