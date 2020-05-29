6月解禁！大廠被私訊灌爆　中衛留言：口罩不會那麼好買的

▲中衛在臉書官宣列6大重點說明口罩沒有那麼好買。（圖／翻攝自CSD中衛臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

武漢肺炎疫情趨緩，中央宣布自6月1日起將解禁，廠商每日徵收800萬片，其餘開放口罩廠商自由內外銷，消息一出，口罩大廠訂單應接不暇，彰化華新觀光工廠準備好6月6日對外正式開放，要招募新員工因應，而中衛被廠商私訊灌爆，28日更在臉書，列出「6大重點」，提醒民眾，口罩真的沒有那麼好買。

而華新觀光工廠，訂在6月6日上午9時正式對外重新開放，憑號碼牌，暫定1人購買1盒為主。中衛在粉絲專頁表示，「中衛仍是國家隊的一員，幸福來的太快，我們都有點招架不住，現在每天有超過500封的私訊詢問口罩，感受到你們的激動了」。，但是，也呼籲大家要冷靜，6月份中衛口罩還是會持續被徵收45％的產能，「所以是不會那麼好買的」，訊息一出已經有超過萬人點閱按讚。

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中衛也列出6大重點，

第一， 中衛在6月仍有口罩國家隊責任，政府每日定額徵用45%口罩產能；

第二， 由於製作、配送及通路上架作業時間影響，各通路到貨時間不一定；

第三， 不同通路會販售不同的中衛口罩款式及顏色；

第四， 中衛沒有配合任何團購活動；

第五， 口罩不會直接販售給一般消費者，必須到配合通路購買；

第六， 中衛產線員工已從過年期間加班到現在，需要得到適當休息。

▲中衛出產的彩色口罩。（圖／翻攝自CSD中衛官網）

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