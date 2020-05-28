50K男聯誼！對象們嫌「太懶惰了」狂打槍　原因曝光...網激動歪樓：缺人嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

談到相親聯誼市場，常有一句調侃的話「只有60分卻總想找80分對象」。一名網友日前發文表示，朋友月入5萬元，每次去聯誼時，都會被對方嫌棄太懶惰，至今戰果慘烈讓他抬不起頭；沒想到，眼尖鄉民看完這番敘述，紛紛歪樓羨慕，狂問還有職缺嗎？

網友在PTT說道，「我朋友每次去跟人家聯誼的時候，對方一聽到他週休3日、月薪5萬，都會嫌棄他說太懶惰了，應該至少一週工作5天才對，一週工作才一半多一點，看不出來有什麼擔當。」

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原po對此相當不解，不禁求問「他已經被打槍到無地自容了，他真的有那麼差嗎？」而鄉民則紛紛回應，「炫耀文無誤」、「看你幾歲啊，剛出社會蠻不錯的，30歲還領5萬會有點壓力」、「不是休幾日的問題，是長相跟口條的問題吧」、「重點有沒有房子，有存錢才厲害」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

另外，許多人對於周休3日還有50K，忍不住投以羨慕眼光，直呼「我朋友也是要求他老公從週一到週五，早上8點進公司，加班到晚上11點，週六也要自動去加班，他覺得這樣才上進，薪水近4萬」、「什麼工作，還有缺嗎」、「什麼職業階級？好羨慕...我應該很適合」、「這工作...對我這種打算單身一輩子的來說超棒der」、「請問什麼職業？能幫內推嗎」。

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