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17歲少女跑趴「全身53%灼傷」毀一生　纏訟5年終獲賠717萬成首例

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▲▼八仙樂園,八仙塵爆。（圖／ETtoday資料照）

▲八仙塵爆事件已過去近5年。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

2015年八仙塵爆造成15死471傷，傷者林沛茹當年僅17歲，因為一場塵爆，全身53%灼傷。事後林女向籌辦活動公司、負責人呂忠吉、八仙公司等單位求償567萬4055元。士林地院在5月29日判呂忠吉與他經營的玩色創意、瑞博國際，須賠償717萬4055元，林女則成為首例獲賠的受害者。

當年林沛茹全身53%都遭到灼燒，全身燒傷集中在四肢，原本聽到要把頭髮剃光還有點猶豫，但聽了醫師說除了預防感染，未來還可以選擇是要用背部或頭皮植皮的方案後，最後選擇剪去一頭烏黑秀髮。林女父親不捨女兒受苦，自己也剃了3分頭，希望陪女兒一同勇敢面對。

請繼續往下閱讀...

據《聯合新聞網》報導，林沛茹治療期間曾遭感染，白血球飆升近3萬、發高燒40度，幸好不僅度過危險感染期，恢復狀況也良好，一半傷處長出新皮膚，為了祝賀她「浴火重生」，家人和醫院還特地幫她舉辦18歲生日趴。

▲▼八仙塵爆。（圖／記者楊佩琪攝）

▲法院審理八仙塵暴求償案，判辦趴公司、負責人呂忠吉須賠717萬。後面還有400多位受害者，共求償百億等著呂忠吉。（圖，資料照／ETtoday新聞雲）

求償部分，林女與父親主張，呂忠吉於2015年6月27日，在八仙樂園籌畫「彩色派對—八仙水陸戰場（Color Play Party）」，工作人員在活動中為炒熱氣氛，將色粉噴灑至空中，卻在燈泡高溫加熱下引發塵爆，造成林女53%皮膚2至3度燒傷，要向呂忠吉、玩色創意、瑞博國際、八仙公司、架設燈具的千祥公司，及公司負責人、噴色粉的工作人員，求償醫藥費及精神撫慰金等損失共567萬4055元；林父也求償100萬。

士林地院認為，玩色、瑞博公司作為籌辦單位，應考慮安全對場地布置，卻沒告知工作人員色粉塵爆的風險，須對林女損失負責，而呂忠吉為兩家公司負責人，卻沒提醒工作人員別噴色粉，應與公司負連帶賠償責任；林父在女兒受傷期間，僅有短暫分離，其餘時間仍正常互動，法官認為林父權益未受重大影響，認定他求償無理。

玩色、瑞博公司在本次活動中，獲利約420萬，法官考量林女損失、訴訟成本，認為應再判賠150萬懲罰性賠償金較為適當，判呂忠吉、玩色、瑞博公司應連帶賠償林女717萬4055元（567萬4055元+150萬）。

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