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「痛風石」終於擠爆了！14秒影片看完　網手軟跪了：求完整版

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▲「痛風流沙包」爆了！14秒手軟影片看完。（影／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／董美琪報導

一名女網友Ann日前上傳一張老公「榜哥」腳上腫一大球照，吸引許多網友關心，原來男子腳趾的痛風石「爆了」，連放射科的醫生都忍不住問「這是被什麼咬到啊！」Ann 29日再度在「爆廢公社」po出擠爆痛風石的續集，短短3小時引起近5千網友按讚，2千多則留言洗版「這比擠膿痘噁心100倍！」、「跪求完整版」。

痛風會在關節處形成結晶石，讓人難以行走。網友Ann在臉書「爆廢公社」日前分享照片表示，原PO老公右腳的其中一個腳趾，因為罹患痛風出現嚴重「腫脹」，幾乎是在皮膚內塞進一顆乒乓球的感覺，28日因為撐到皮膚破裂爆開，便趕緊衝到醫院給醫生檢查，照X光時放射科的醫生還驚訝問說「這是被什麼咬到啊。」

請繼續往下閱讀...

照片分享後，吸引了上千名網友留言討論，直呼「感覺要爆炸了」、「好想拿針戳戳看」、「痛風石長的也太誇張了吧」。

網友Ann 29日深夜11點再度向「爆廢公社」網友回報進度，「昨天答應大家今晚要來公開續集～『痛風流沙包』來了！但膽小慎入，這是今晚榜哥自己擠出來的流沙，這是經過醫護人員同意才做的動作！這邊要說榜哥下週會回診給醫生檢查評估後續狀況！」

網友看了這段14秒影片，直呼「手都軟了」、「敲碗擠光完整版」、「好恐怖」、「看到那麼大顆已經很賭爛了，又沒擠完整個強迫症」、「影片不夠長，不夠療癒」、「會痛嗎」、「奶油車輪餅！」、「那是尿酸結晶」、「一邊看一邊罵X～～是正常的嗎」、「看不過癮啊」。

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剛剛榜哥去照X光，放射科的醫生驚訝的問榜哥「這被什麼咬到啊？」

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