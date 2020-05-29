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明起「越來越熱」⋯下週飆34°C！全台各地「降雨時間點」曝

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▲▼天氣 午后雷雨 雨中騎士 撐傘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今日各地都有午後雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

近兩日台灣受梅雨鋒面與西南風影響，各地都有豪、大雨發生，今日北部午後雷雨雨勢大，甚至傳出淹水災情。中央氣象局表示，隨著鋒面逐漸遠離，未來一週天氣狀況穩定，各地僅會有午後雷雨，山區有較大雨勢，中南部則是早晚會飄雨，西半部高溫約34度，感受較為悶熱。

氣象局表示，今日天氣比起前兩日好轉，清晨至上午前段中南部沿海有些雲系移入，有些陣雨現象，然而上午各地仍可見到陽光，高溫回升到29至32度，午後各地山區及近山區平地有熱對流發展，有短時強降雨。

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▲▼北台灣連日多雨，難得有放晴回暖的空檔，民眾恣意的躺在公園椅上享受冬陽。。（圖／記者湯興漢攝）

▲未來一週天氣穩定，太陽露臉。（圖／記者湯興漢攝）

氣象局預報員官欣平表示，未來一週天氣穩定，水氣會越來越少，明日台灣轉為西南風，夜間、清晨因海陸風作用，中南部會飄雨，白天太陽露臉後，就會轉為悶熱的穩定天氣。

官欣平表示，明後兩天台灣各地都有午後雷雨，尤其山區可能會有局部較大雨勢，週一、二水氣更少，僅北部、宜蘭、花蓮、各地山區會有午後雷雨，週三到週五則是僅東北部、山區有午後雷雨。

官欣平指出，未來一週轉為悶熱，今日台北地區高溫約33度，明日天氣也會與今日類似，週二後西半部高溫可能達34度、東半部30到33度，目前仍未預測到36度以上高溫，不過只要沒有下雨，天氣感受就會比較悶熱。

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