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暴雨襲台！保險業啟動保戶6大關懷措施　快速理賠、保費可延繳

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▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲全台多處出現強降雨，導致部分地區出現淹水情況，多家壽險公司啟動關懷機制。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

受到滯留鋒面及西南氣流夾擊，全台多處出現強降雨，導致淹水的情況，多家保險公司啟動關懷機制、緊急應變方案，提供主動理賠、保單借款緩息、保費延繳等措施，協助保戶度過難關。

富邦人壽啟動緊急應變方案，保戶若因豪雨災害成為受災戶，將提供免費保單補發、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、快速理賠服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商等多項緊急應變方案與關懷措施，申請期間自即日起至7月31日止，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度暴雨侵襲。

富邦人壽指出，針對應繳月為今年4月至8月的續期保費，給予受災保戶延繳6個月的方案，保單借款利息也可寬延3個月繳息；另若不幸受傷的保戶需辦理醫療險理賠，皆以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務。

元大人壽也啟動保戶關懷服務，提出6大措施，包括主動理賠服務、緩繳續期保費3個月、保險單借款免收3個月利息、補發保險單免收工本費、保險單借款利息展延及保戶諮詢服務。

元大人壽指出，針對受災保戶，經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；另針對受傷保戶，經確認住院天數後，日額型的醫療給付，申辦理賠所需檢附文件也都可日後再行補齊。

為因應豪大雨可能帶來的衝擊，國泰人壽已啟動全方位關懷保戶服務機制，相關保戶服務措施，包含免費保單換發、保費與保單借款利息緩繳、受災戶房屋貸款緩繳、理賠醫療預付金等服務。

國泰人壽指出，針對應繳月為今年5月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳3個月的措施，而嚴重受災地區保戶即日起至7月底前如首次純增10萬元以內的保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息也給予緩繳3個月的貼心服務。

中國人壽秉持關懷保戶，主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要協助，提供快速理賠、保費緩繳、保服優惠、房貸紓困、旅平險彈性調整及住院預付金等6大服務。若保戶在這次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，即啟動快速理賠，需檢附文件則可於給付完成後再行後補。

隨著梅雨季來臨，中國人壽提醒，民眾應隨時注意鋒面最新動態訊息，做好事前防範，並盡量避免從事登山、溯溪、觀潮、戲水、釣魚等活動。保險的本質是預先準備、分散風險，在遇到危難時能夠有充足的保障渡過難關，民眾也可檢視自身需求，加強保障。

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