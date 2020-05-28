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鋒面快走了⋯明「再下一天雨」就放晴！週末迎32°C↑好天氣

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▲▼梅雨鋒面滯留台灣，為全台各地帶來致災性豪大雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲梅雨鋒面滯留台灣，為全台各地帶來致災性豪大雨。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

受到梅雨鋒面影響，今日全台各地有雨，北部雨勢更是又長又久，南台灣傍晚將又有降雨。中央氣象局表示，明日鋒面持續影響各地有雨，南部地區清晨到上午可能有較大雨勢，山區、近山區平地午後也可能有強降雨。此外，明日白天高溫回升，北部溫度上升5度，高溫可達30度以上。

氣象局今日下午5點5分針對12縣市發布豪雨特報，鋒面影響，易有短時強降雨，今(28)日南投縣地區及雲林縣、嘉義縣山區有局部大雨或豪雨；大台北、台中、嘉義以南及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員李孟軒表示，梅雨鋒面明日將持續影響，全台各地仍有雨，不過北部今日降雨雨勢大、時間久，相對而言明日降雨空檔會較多，雨勢是下下停停的。

李孟軒表示，明日明顯強降雨時間約在午後，各地可能有午後雷陣雨，接近山區、近山區平地有大雨，南部地區在清晨到上午期間，也會有較大雨勢，其他時間降雨大小則要視鋒面對流強度而定。

▲今日全台各地都有雨。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲今日全台各地都有雨。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

李孟軒表示，明日氣溫回升，北台灣高溫回升5度，約30到31度。到了週六鋒面離開，各地氣溫也會繼續回升，北部高溫均32度以上，南部則約33到34度，週二後可能出現36度以上高溫，週三高溫約34度，未來一週都沒有鋒面影響，各地又再恢復炎熱天氣。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前鋒面還在，各地容易下雨， 北部今天雨下到東倒西歪，鋒面還沒離開之前，都是容易一陣陣大雨伴隨雷雨的天氣；南部白天雨勢雖然緩和下來，但目前在近海又有雷雨帶接近中，預計傍晚之後將再出現一波雨勢。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，週五鋒面逐漸離開，降雨日漸緩和，但西南風盛行下，中、南部夜間到清晨、下午到傍晚仍有下雨可能。

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