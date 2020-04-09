首批星宇航空A321neo 1:150模型機來了　4/10限量200台開搶

▲星宇航空A321neo模型機。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空今（9）日在臉書粉絲團公布，A321neo 1：150飛機模型首批飛機模型完成驗收入庫，首批限量200台，開賣時間訂於4月10日21:00。不少網友紛紛興奮留言表示「行事曆設定好了」、「看樣子星宇小舖又要開始暴動了」、「期待已久的模型終於出了」、「如果有搶到，能否請K董簽名」。

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▲▼星宇航空A321neo模型機4/10晚間9點開搶。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）





因疫情影響，為不讓航空迷期待落空，星宇航空A321neo「B-58201初號機」飛機模型由台灣製造商－瑞慶接力上場神支援，為1：150機身比例的飛機模型。

星宇表示，質感木質底座，搭配機型規格與曜石灰精緻外盒，讓模型機達到完美的視覺饗宴，開賣時間訂於4月10日21:00於「星宇小舖」準時開賣，每筆訂單限購一台免運費。

▲▼星宇A321neo模型機售價為2,200元。（圖／翻攝自星宇航空FB粉絲專頁）

A321neo「B-58201初號機」飛機模型售價為新台幣2,200元，為塑膠機身、木質底座，並附活動式鼻輪。不過，沒搶到的星宇迷也別擔心，星宇表示，4月下旬模型機會陸續補貨上架，長期販售無需推擠。

消息一出，引來許多粉絲紛紛在星宇FB粉絲團上留言，「行事曆設定好了」、「看樣子星宇小舖又要開始暴動了」、「期待已久的模型終於出了」、「如果有搶到，能否請K董簽名」。但也另有粉絲認為「塑膠放棄」、「希望推出1:500比較有地方放」、「想要1:200~~」。