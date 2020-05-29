蟬聯遠見4.5星！台東縣長饒慶鈴施政有感　滿意度持續上升

▲饒慶鈴表示，民調上的高滿意度及成績的進步是莫大的鼓勵，會再接再厲激勵團隊成為解決問題的政府。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

《遠見雜誌》28日公佈2020年縣市長施政滿意度調查結果，在最受矚目的縣市長滿意度中，台東縣長饒慶鈴持續受到民眾支持，保持優秀水準再度摘下4.5顆星，施政滿意度為75.9%，較去年大增15.1%。

饒慶鈴上任一年半來，以開放、整合、創新的方式打造斜槓台東，尤其持續推動交通建設及引進醫療團隊進入偏遠、離島，強化行政效率，推動土地利用活化，像是關山親水公園土地變更、執行山坡地解編等，解決長達二十餘年的問題，獲得民眾肯定。饒慶鈴感謝縣府團隊的努力及地方鄉親的支持，強調這份榮耀歸功全體縣民，她會再接再厲，以有效政府為自我期許，激勵團隊成為解決問題的政府，持續帶領台東幸福向前行。

調查統計顯示，饒慶鈴施政滿意度逾7成5民眾表示滿意，八大施政面向整體獲得77.2%滿意度，全台排名第6；其中醫療衛生面向今年大躍進，淨滿意度為全台本島縣市進步最多達31.3%，躋身中段班；道路與交通名次攀升至全台第3；觀光休閒滿意度仍居全台第2的好名次，而消防與公共安全及環保面向分別為全臺第4、5，維持前段班成績；警政治安面向獲逾8成縣民滿意；教育面向表現持平；經濟與就業雖然名次稍微下滑，但淨滿意度上升9.3%。八大施政面向整體分數的提升，代表台東縣民對於縣長施政明顯有感！

饒慶鈴表示，照顧縣民及提升民眾生活品質一直是縣府努力的目標，滿意度提升代表縣府團隊的努力備受肯定。今年新冠肺炎疫情肆虐，縣府透過防疫、紓困及振興全面守護縣民，讓台東成為國內少數維持零確診的淨土。配合中央政策，在年前早已超前佈署，整備物資確保防疫資源充足，整合各局處並跨單位進行兵推演練、試辦遠距教學及分區辦公，也針對台東特殊環境，向中央爭取防疫專車及新冠肺炎檢驗儀器到台東；紓困上推出各項振興與補助方案，如鳳梨釋迦加碼補貼運費解決外銷問題、民眾失業暨生活困難補助計畫及規劃產業紓困懶人包等，有利業者瞭解相關專案，協助縣民共度難關。

饒慶鈴強調，民調上的高滿意度及成績的進步是莫大的鼓勵，像是醫療衛生面向分數提升，肯定了她充實在地醫療的努力，為台東擺脫醫療偏鄉的宿命；未來她將持續貫徹開放、整合、創新的精神帶領縣府團隊，積極爭取外部資源挹注，努力使最少資源發揮最大效益，協助鄉鎮爭取花東基金、公所新建工程等基礎建設，對外交通方面，期許促成花東及南迴鐵路雙軌及電氣化，完善台東整體交通建設，為台東帶來更多元的發展和便利的環境，實現台東美景宜居家園。

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