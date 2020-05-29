快訊／大雨狂炸！北市文山區「黃泥水」淹馬路　駕駛涉水前行秒拋錨…崩潰哀號

記者陳韻如／綜合報導

中央氣象局中午針對基隆、台北、桃園等15縣市發布大雨特報，而北市文山區就不敵大雨，多處路段出現淹水情形，不少用路人只能涉水前進，模樣相當狼狽。有民眾將畫面拍下PO往，網友見狀也紛紛驚呼，「我剛剛騎車過去被水噴到快無法呼吸嚇死了」。

▲文山區淹水，用路人崩潰。（圖／翻攝臉書）

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台北市下午下起大雨，有許多路段紛紛出現淹水情形，而家住文山區的民眾也紛紛拍下災情PO網，「興隆路四段再興中學大淹水請改道」、「仙岩路22巷口積水，通過要小心」。

從畫面可見，道路上滾滾黃泥水幾乎淹過腳踝，用路人只能涉水前進，宛如在騎水上摩托車，而不少網友見狀，紛紛留言哀號，「慘了，孩子要放學了」、「祈禱雨快停嚇死了」、「剛剛經過車子直接壞掉....唉」。

對此，臺北市府表示，災害防救辦公室下午1時許就提醒各局處，北市西南側已有對流雲形成，向東北方向移動，預估半小時內有短延時強降雨，環保局、水利處和文山區公所也立即成立緊急應變小組，監視水情。

▲台北市文山區興隆路四段大淹水，用路人涉水前進，車子慘拋錨。（圖／翻攝臉書）

由於文山區時雨量接近70毫米，包括興隆路4段、木柵路2段、羅斯福路6段等部分巷弄有道路積淹水情形，消防局接獲通報後，也已派員到場處理。預估這波強降雨將在半小時內逐步趨緩。

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