日本腦炎季來臨「還不見病例」莊人祥急提醒：還是要打疫苗

▲疾管署副署長莊人祥，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內進入日本腦炎季節，但今年至目前為止尚未有確診個案發生，疾病管制署副署長莊人祥今日表示，往年日本腦炎多在5月出現病例，今年看起來會「比較晚」，但還是提醒民眾，應按時帶家中嬰幼兒完成疫苗接種；住家或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險的成人，可評估自費接種疫苗，以降低感染風險。

莊人祥說明，日本腦炎為蚊媒傳染病，在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊。大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

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莊人祥表示，國內今(2020)年截至目前無日本腦炎確定病例；2016至2019年全國同期病例數分別為2、2、10及5例，以40歲以上成人較多。台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，民眾不可掉以輕心。

預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

疾管署提醒，日本腦炎病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。