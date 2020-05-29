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譴責港版國安法　蘇貞昌再批：一國兩制謊話一篇

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記者陳家祥／台北報導

中國第十三屆全國人大三次會議閉幕會28日以2878票讚成、1票反對，正式表決通過「港版國安法」。行政院長蘇貞昌29日受訪批評中國不遵守諾言，「國民黨一直跟中國所配合的一國兩制，根本是謊話一篇」，台灣唯有自己自立自強，我們才能在世界有一席之地。

▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

針對中國通過香港國安法，衝擊香港自治，蘇貞昌29赴立院施政報告前受訪表示，中國昨天通過港版國安法，就知道中國過去所承諾的所謂一國兩制50年不變，完全不遵守諾言，也可以看出國民黨一直跟中國所配合的一國兩制，根本是謊話一篇。

蘇貞昌說，所以台灣更要知道，唯有我們自己自立自強，我們才能在世界有一席之地。看到香港現在的變化，我們更該警惕。

至於人道救援專案小組的進度？蘇貞昌說，一直呼籲中國政府能夠信守承諾、善待香港並尊重民意，避免造成社會分裂更大的衝擊，同時我們對香港人的關心關懷始終一致，所以蔡總統也指示，要由政府主導、跨部會整合，然後公私協力，匡列預算，我們要來做好這些事情。

而在野黨希望修改港澳條例第18條，讓援助規定更明確，蘇貞昌認為，因為港澳條例對於香港如果有情勢變化，可以由陸委會報行政院專案處理，法條記載，我們就依據這個在做，沒有修法必要。行政院補充，港澳條例18條是法源，施行細則25條是專案小組法源，因此不用再修法。

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