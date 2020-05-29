花蓮推有機農業再升級　開創六級產業提升品牌心佔率

▲中原大學客座教授蘇錦夥分享六級產業概念。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣有機農業促進專案辦公室28日在花蓮縣政府大禮堂舉辦「淺談有機農業與六級產業」課程，特別邀請中原大學客座教授蘇錦夥分享六級產業（體驗經濟）概念，將農業經濟融合工業經濟與服務經濟，導入1x2x3級的跨領域創新營運理念，相輔相成發展為六級產業，打造具有文化美學與歷史人文，將花蓮純淨無汙染有機農業品牌形象深植人心。

蘇錦夥表示，提到有機農業就會聯想到花蓮，這是花蓮縣政府自2017年開始與地方各級農政單位、在地農民團體及農民共同努力下的成果。但有機農業的發展，除了土地與人力的投入（一級產業-農業經濟），產業設備的提升（二級產業-工業經濟），利用科技開發多元的行銷通路（三級產業-服務經濟）外，還能如何提升產業效益，加深顧客對品牌的記憶。

▲徐榛蔚指出，新冠肺炎疫情改變團進團出的旅遊模式，對於宜花東發展觀光產業是發展契機。



蘇錦夥指出，產業必須跳脫出原有的框架，將一級、二級、三級產業加以融合，也就是1x2x3的跨領域創新營運理念，這就是六級產業-體驗經濟。讓民眾在購買有機農產品的過程中，融入在地人文歷史、地景風貌、文化美學等無形元素，賣的商品不再僅限於主打產品本身，而是進階到購物過程中的所有互動及體驗活動；使經營績效由顧客「滿意度」和「市占率」，延伸到顧客「共鳴度」和「心占率」；讓民眾在消費過程結束後，留下難以忘懷的體驗記憶，這就是六級產業的精髓所在，也是提升有機農產業的下一步。

蘇錦夥教授精研體驗經濟實務，實務經驗豐富，花蓮農改場副場長楊大吉在農業深耕多年，縣府特別聘請兩位擔任有機農業辦公室顧問。今年新冠肺炎疫情衝擊全球，各行各業生態與經營模式逐步改變，網路購物、線上下訂等消費模式進一步受到重視，花蓮縣政府因應時代潮流、超前部署，成立花蓮鮮送線上平台，與各鄉鎮市農會攜手合作推銷西瓜，更直接到產地替農友做故事性行銷，未來更會廣邀農友在花蓮的線上平台共同打拚，提升農友收益。

「人與土地的關係發生了，人與人之間的感情連結了！」，徐榛蔚指出，新冠肺炎疫情除衝擊觀光產業外，更改變團進團出的旅遊模式，許多遊客更喜愛以小家庭、自由行方式，前往東台灣造訪秘境與私房景點，對於宜花東發展觀光產業是發展契機，在台灣邁向後疫情時代、國人旅遊以國內為大宗，部落旅遊、深度農村體驗客群增加，進一步提升遊客對於花蓮土地的黏著度與連結。

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