「港版國安法」成功逆襲 北京保密到家...美情報搜集破功

▲港版國安法表決，中共政治局七常委之一的王滬寧「快手」按贊成票。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

今年大陸兩會是變化最多一次，首先碰上疫情影響，破天荒縮短會期只剩八天，尤其「港版國安法」決定草案提前審議，改變全球所有報導風向，該草案在人大閉幕表決大會上以2878票高票過關。為何這次北京如此保密？中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「這代表著全球各國，其中包含華盛頓與台北，對於大陸的情報收集掌握相當失敗。」

大陸全國人大昨28日舉行閉幕大會，並且審議多項議程草案，其中「港版國安法」決定草案備受中外媒體關注。《ETtoday新聞雲》記者觀察投票現場，發生有趣小插曲，大陸七大政治局常委之一的王滬寧搶先0.1秒快手投票。最後，「港版國安法」決定草案，獲有2878贊成票、1票反對、6票棄權、一人未按鈴，結果出爐後，現場鼓掌聲長達26秒之久。

▼「港版國安法」決定草案高票過關，現場掌聲長達26秒。（圖／記者任以芳攝）

▲北京大逆襲推出「港版國安法」（圖／記者任以芳攝）

半路殺出「港版國安法」決定草案高票過關，有如北京神秘大逆襲。從另一個角度來看，世界各國似乎都沒有預先掌握情資，就連長期關注大陸內政的香港媒體，也是最後關頭才報導。中華戰略學會研究員張競接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「這次全球各國，其中包含華盛頓與台灣，對於大陸的情報收集掌握相當失敗。」

張競認為，如果美方提前掌握情資，就能破局。因此證明，這次大陸對於「港版國安法」決定草案列為最高機密，最後才冒出這項議程，讓香港社運人士和美國完全措手不及。但一方面也增加西方國家以及外界對於大陸政治透明度的質疑。

不過，從香港問題上來看這次中美角力。張競分析，大陸推這項議程是非常有信心，原來香港問題對於華盛頓是有利的籌碼，「港版國安法」決定草案的出世，主客易位變成北京用來壓迫華盛頓的一個重要籌碼，至於未來該法正式實施後，香港會有什麼樣轉變，值得後續觀察。

▲兩岸學者包承柯認為，「港版國安法」決定草案補足港國安長期漏洞（圖／路透）

另外，這次中外媒體對「港版國安法」決定草案有諸多質疑，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「未來可以推動香港的法治建設，因為從1997年回歸之後，香港在國安這一塊沒有做法律補充，長期出現了漏洞。」

包承柯說，現在做這樣法律的建構，雖然為時已晚，還是需要做下去，畢竟香港回歸20多年來，需要有一個維護國家安全法律機制，大多數港民還是會接受，只有極少數支持「港獨」份子可能擔心有所影響。

另外，涉港《國安法》消息出來後，被外界解讀是大陸調整對香港政策，可能打算放棄「一國兩制」。對此，大陸國務院總理李克強也在中外記者會上特別回應，「一國兩制是國家的基本國策，始終強調要全面準確貫徹一國兩制，港人治港，高度自治，嚴格按照憲法辦事，支持特區政府和行政長官依法執政。全國人大剛通過的有關維護國家安全的決定，表明要一國兩制行穩致遠、長期繁榮。」