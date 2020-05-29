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「港版國安法」剛通過　陸《反分裂國家法》座談今登場

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▲▼2020,兩會,人大,閉幕,港版國安法,投票,拍手。（圖／記者任以芳攝）

▲北京傳出29日開《反分裂國家法》15週年座談會，可能有最高領導人參加。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導　

大陸全國人大會議昨閉幕，高票表決通過「港版國安法」決定草案。不到一天時間，外界傳出北京今（29）日舉行《反分裂國家法》15週年座談會，根據陸媒消息指出，大陸最高領導人或中共中央政治局七大常委之一的栗戰書可能出席會議。由於「港版國安法」決定草案才剛通過，外界認為這場反分裂法座談會，選在這個時間點舉行，有些敏感。

《反分裂國家法》是在2005年3月14日大陸第十屆全國人民代表大會第三次會議上，通過的一部針對台灣海峽兩岸關係的中共基本法律。當天通過後，時任大陸國家主席胡錦濤簽署完，立刻實施生效。

▲▼2020,兩會,人大,閉幕,港版國安法,投票,拍手。（圖／記者任以芳攝）

▲「港版國安法」決定草案高票過關。（圖／記者任以芳攝）

今年兩會期間有專家針對涉台法律提出新看法，大陸全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周建議，2005年3月制定的《反分裂國家法》，今年已經出台第15年，如今「兩岸形勢發生很大變化，應該使條文更具有可操作性。」大陸官媒央視22日也發出評論，內容指出「港版國安法」決定草案，不僅為香港「止暴制亂」發出正能量，在震懾「台獨」、推動「一國兩制」行穩致遠等方面，同樣具有重要的意義。

正當大陸兩會這次全力鞏固「港版國安法」過關，蔡英文政府也表態要「撐港」推出「人道救援」計畫，陸委會已經著手執行研擬，加上香港部分社運人士與台灣密切來往，大陸國台辦28日還特地發出聲明，「警告民進黨當局停止趁火打劫，撥弄是非。」

隨著大陸全國人大會議閉幕，《反分裂國家法》15週年座談會立刻舉行，時間點來得巧合也別具用意，由於兩岸關係持續緊繃，外界推估這場座談會，很有可能針對涉台法律做出一些重要談話。

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