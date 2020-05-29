高票通過「港版國安法」　全國人大：比港英時期更享有權利和自由

▲香港居民上街抗議港版國安法，與港警爆發衝突。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸全國人大28日閉幕高票通過「港版國安法」，引起國際社會關注。根據中共機關報《人民日報》報導，此事涉及的層面、議題甚廣，如此通過被許多人士所不能理解，對此，全國人大和有關部門針對為什麼要從國家層面進行有關立法？是否影響香港的高度自治等問題進行解釋。

據報導，對於為何要以國家層面立法，全國人大表示，當前，香港內外敵對勢力的活動已對國安造成危害，意圖分裂國家、顛覆政權，特別去年又發生「修例風波」，不能一直處於「不設防」狀態，這種情況下，從國家層面進行有關立法，是必然選擇。

針對港版國安法與《基本法》第23條立法的關係，全國人大回應，香港基本法第23條規定，香港自行立法禁止危害國家安全等七類行為，但在回歸20多年來，各種外敵勢力干擾下，第23條一直沒有完成，所以才要以國家層面完善香港的法律制度與執行機制。

▲全國人大高票通過港版國安法。（圖／記者任以芳攝）

報導指出，全國人大此次推動港版國安法，是以維護國家安全、完善「一國兩制」制度體系、依法治港、反對外來干涉和保障香港居民合法權益等5個基本原則下實施。未來全國人大代表將依據憲法和香港基本法等有關規定，做出關於健全香港維護國安的法律制度和執行機制的規定，並由全國人大常委會透過授權，在香港公佈實施。

在港版國安法通過後，香港居民的去留與安危也成為熱議的焦點。全國人大表示，國家安全立法屬於中央事權，全國人大依法履行維護國安的責任是天經地義的事，香港居民未來的自由和各項權利也會依法得到保障，並享有比港英時期更為廣泛的權利和自由。

此外，外界也質疑港版國安法通過，是否會與「一國兩制」的方針相違背。全國人大則強調，一國兩制是一個完整的概念，一國是實行兩制的前提，沒有國安，香港就不會穩定、繁榮，因此，此次的決議，不但不會影響到一國兩制的方針，反而是維護了一國兩制的體制，並確保朝向正確道路邁進。

▲示威者以「光復香港，時代革命」作為口號。（圖／路透）

在港版國安法通過後，社會上多數認為會加劇香港的不安定。對此，全國人大反駁，經過修例風波，香港社會付出慘痛的代價後，已經深刻意識到維護國安，鞏固一國兩制根基，才能為香港社會帶來安定和諧。

最後，在港版國安法通過之際，是否有徵詢過港人的意見。對此，全國人大回應，全國人大常委會在制定有關法律時，會以適當方式徵詢香港各界人士的意見，也會徵詢全國人大常委會香港基本法委員會和香港特別行政區政府的意見。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

疫情期間不敢出門使用票券嗎？還是買了很多票券擔心過期不能使用？趕快整理來這邊兌換東森幣，讓你的過期票復活購買其他商品。點我點我

►青春露超低價現省近2500元！女星素顏保證～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！