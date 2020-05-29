NOVA情報誌／「無線」電競 「創新」周邊潮！

2020年「電競周邊」各路大軍戰力全開，品項紅不讓！操作手感&舒適細節體驗全面升級，還大玩炫彩奪目RGB燈效與秒殺助攻創新科技，讓遊戲人生的你「無線」幸福有感！

電競產業持續發酵，身為「神隊友級」玩家闖蕩江湖不可或缺「電競周邊」，從去年起開始「喧賓奪主」，整體產值與銷售熱度一越超過電競主機。別懷疑，因每位電競玩家不會只有一支滑鼠、耳機或鍵盤，通常會根據不同遊戲或情境需求買多樣助攻武器。且手機賣得好只前3個月，筆電賣得好前半年，但周邊賣得好卻可長達一整年，加上電競主機進入高原期毛利降低，廠商們紛紛將目光轉而投向「快速曲線發展期」電競周邊，這也讓所有電競品牌與傳統周邊大廠都下來玩，開發出的電競周邊家族品項包山包海，常見電競鍵鼠耳機三劍客外，電競桌、電競鼠墊、電競背包、電競帽、電競潮T…等，想得到想不到的都有，打破制式電競硬體框架，進入生活全層面！

讓玩家振奮是不畏疫情衝擊影響，2020「電競周邊」持續發大絕，各大廠卯足勁投入研發資源，款款「創新」&「無線」新品大爆發，賦予更強力助攻舒適操控手感，更無線自在作戰能力，加碼AI降噪沉浸體驗，大玩粉色系潮流視覺&RGB全套同步吸睛燈效，甚至亮出防疫抗菌新武器…十八般武藝精銳盡出，要讓電競玩家們心癢難耐、口水流滿地。精采程度驚豔喊讚的「電競周邊」G潮秀，絢麗登場！

「無線電競」大爆發 「創新操控」玩客製

「分秒必爭戰場上，比別人早一步出手，就多一分勝算！」這句話道盡「電競周邊」的價值使命！時下遊戲玩家普遍有這樣觀念，要讓遊戲打得更好、更爽，讓自我戰技更進步，當然需搭配即戰力助攻好手「電競周邊」，「因一場電競賽事的勝負，往往就差在0.1秒！」這也驅使近年來電競周邊的蓬勃發展與熱賣！

好還要更好，「神隊友級」技術追求永無止盡！2020年電競周邊首要發展趨勢，各家持續在操控&手感上精進著墨，甚至大有斬獲，導入獨特驚豔「創新」體驗&「無線」自在作戰能力。

在電競周邊領域佈局積極，以機海戰術展現強大實力的華碩ROG，全新推出的旗艦款「ROG Chakram」無線電競滑鼠，機身側邊特別增設殺手級「控制搖桿」，且裡外工藝細節包含燈光還精心佈滿「眉角」，要讓玩家驚喜連連！

ROG華碩電腦電競周邊產品經理Ben 黃柄棨談到：「ROG優勢引領市場潮流，搶先導入燈光同步串連、各項先進技術與工藝設計，且產品線陣容最完整，細節&體驗相對下功夫，當用過ROG產品絕對能感受差異！」主打的「ROG Chakram」無線電競滑鼠，命名發想來自於印度環形刀刃，最大特色機身左側內建「控制搖桿」，將滑鼠與類比搖桿雙功能結合，玩家能一邊操控視角、一邊做射擊、一邊操控載具，同時控制三個軸方位，ROG 黃經理強調！

是的，時下很多遊戲族喜愛玩賽車或飛行類遊戲，常常需要滑鼠搭配類比搖桿，這整合搖桿創新設計，可說化繁為簡，大幅提升操控便利性，讓作戰更得心應手；尤其隨鼠還附帶長短兩種搖桿帽，迎合不同手型，倘若不想用這搖桿，「可拆卸式設計」還能直接拔下，另附填充蓋可貼上，摸起來完全是一支很舒服右手型無線滑鼠，設計貼心！

不僅如此，因應熱門「吃雞」遊戲需求，這控制搖桿還能讓玩家自定義設4個按鍵指令，舉例遊戲中左傾右傾常用的QE鍵，可設成搖桿的往上或往下，透過右手拇指輔助鍵盤方式，降低快速敲擊手指打結問題，讓操控更俐落。重點內外工藝設計「吸睛」大有文章，信仰之眼RGB燈光改採「半透明風格視覺」，讓燈效呈現更隱約美感，且承襲ROG的客製化DNA精神，既有獨家可更換微動開關設計外，幾乎每一部件都可免螺絲做拆卸，ID設計元素來自超級跑車概念，酷似引擎蓋打開感覺，尤其半透明蓋內的RGB燈效標誌圓銘板像極車頭燈，原廠還額外附帶空白的RGB燈效圓銘板，讓玩家可客製自己想要的發光Logo圖騰，打造出獨一無二的個性化滑鼠，並榮獲2020年德國IF設計大賞。

當然本身定位旗艦款，內置頂級原相晶片，敏銳度達16000DPI，同時支援2.4GHz&藍牙無線雙頻技術，並提供快速充電（15分鐘續航12小時）與Qi無線充電功能。

「無線是今年很大趨勢，各家都會走！」這時ROG黃經理特別指出，在2.4GHz技術無線科技成熟下，已改善訊號延遲問題，加上無線擺脫線材牽絆，讓上場作戰更自在，已有愈來愈多直播主或遊戲族群接受無線產品，接下來ROG會有更多無線新品加入行列，包含無線滑鼠、無線耳機，甚至無線鍵盤正規劃中，敬請拭目以待。

誠如黃經理所言，另款人氣熱銷，強調舒適手感與對稱型左右手通用的ROG Pugio滑鼠，近期續推二代升級版「ROG Pugio II」，最大特色導入「無線功能」，支援2.4GHz&藍牙＋有線三模連接，同樣採最新半透明蓋風格RGB燈效視覺，搭配下方環狀RGB懸浮燈感，相較過去亮得更有質感，並能針對RGB燈效銘板做客製化，硬體規格高檔犀利，等同「ROG Chakram」旗艦款。

特別是年初推出，ROG首款可折疊式無線電競耳機「ROG Strix GO 2.4」，主打無線低延遲與輕量好攜帶，並是全球首款可支援任天堂Switch的2.4Ghz無線耳機，還搭載獨家AI主動式降噪麥可風；好消息5月初續推「ROG Strix GO 2.4電馭粉版」，在黑色系外觀下搭配電馭粉巧妙點綴，出門輕鬆配戴之餘，更增添時尚感。

面對這場「無線電競盛會」，不只ASUS，包含Acer、曜越Tt、MSI等大廠皆表態不會錯過，相關無線新品下半年陸續出籠，這也意味無線電競時代將快速來臨，玩家的選擇性也更多了。

AI主動降噪「飆高音」 電域粉視覺掀潮流

「無線」自在，感官體驗也要跟著提升，尤其跟隊友戰術即時溝通與營造遊戲身歷其境空間氛圍的「電競耳機」，成為兵家必爭之地。已知ROG系列多款電競耳機「ROG Strix GO 2.4」、「ROG Theta Electret」、「ROG Theta 7.1」等，就獨創「AI主動式降噪麥可風」功能，從生活中兩億種噪音中，挑選出五千萬種做AI大數據學習，優點讓人聲完整辨別出，相較傳統ANC環境主動降噪耳機，僅將人聲外低頻與高頻切斷達到降噪，造成隊友聲音聽起來扁扁不自然，這AI降噪技術更確保自然聲音，甚至還能將隊友鍵盤敲擊聲大幅降低。

「尤其我們4月底新上市的『ROG Theta Electret』將更著重高音質，迎合市場Hi-End高音質玩家客群！」ROG黃經理聊到，系列耳機不惜成本導入高檔用料與技術晶片，猶如新登場的「ROG Theta Electret」搭載發燒友領域常用單駐極式驅動單體，特色中高音層次清晰度相當好，搭配上一顆動態低頻單體，精心調校後達到最符合Gaming與發燒友想要的全音域沉浸高音質體驗。甚至我們還意外搭上防疫期流行的「粉色系」口罩風潮，即將在5月亮出一整套多款「電馭粉」周邊新品，攻佔視覺系玩家的心。

據悉ROG這2020全新配色「Electro Punk電馭粉」，走相對中性化風格的粉色系，不像之前櫻花粉太少女感，並適時套用混色跳色，突顯品位個性元素，男女都適用；尤其新系列成員除剛剛提到的「ROG Strix GO 2.4電馭粉版」電競耳機，還包含「ROG Strix Impact II Electro電馭粉版」電競滑鼠、「ROG Strix Scope TKL電馭粉版」電競鍵盤、「ROG Sheath電馭粉版」滑鼠墊…等；其中配色風格搶眼的電馭粉電競鍵盤「ROG Strix Scope TKL」，因應FPS射擊遊戲還特別將「Ctrl鍵加長」兩倍，便於小拇指快速準確按壓，左上方也保留鄉民歡迎的獨家忍者頭像「隱匿快速鍵」，按下後能瞬間將電腦上視窗全收掉，聲音速關靜音，妙用防範防老闆或女友看到不該看的；甚至預告6月續推「ROG Ranger 1503電域粉」輕量電競背包，緊接著還有ROG潮創系列「電競潮T」、「電競衣帽」等生活風新品陸續上場，讓電競打破既有框架，不侷限於電競桌、電競房，走出全生活層面。

實用舒適接地氣 電競潮創生活化

不讓Asus專美於前，本土雙A另一大廠Acer，儘管較晚跨入電競周邊領域，卻後發先至，展現強大企圖心，去年起系列新品愈來愈完善，今年更是火力全開，且相對著重「使用者體驗」，務求帶來很好握感與聆聽感受，無論質感與售價都要做到更「實用接地氣！」

誠如主打的電競耳機「Predator Galea 311」，強調柔軟泡棉耳墊材質，長時間配戴給予高舒適性，並貼心套用折疊支架，收納攜帶方便不佔空間，麥克風亦規劃可旋轉式調整，有助於玩家使用與溝通，同時在50mm大驅動單體下，搭配自家Acer TrueHarmony 聲學調音技術，達到強化重低頻響應震撼與清晰通話效果，重點價格親民，市場接收度高。

「我們今年在電競周邊會有很大動作！」Acer宏碁品牌產品行銷企劃處黃至書指出：「Acer看好電競周邊發展，特別為電競周邊成立新研發團隊，各方面表現精益求精，更專注於人體工學等遊戲者體驗，尤其品質好、性價比高，價格定位更貼近多數遊戲大眾需求！」尤其系列電競耳機採用的Acer TrueHarmony音效技術，正是由自家聲學博士所開發，調校首重「心理聲學概念」，因低頻與高頻在機器上看到一樣聲響，人耳聆聽上卻不同，主要人耳有其音頻線性，會讓低頻聲聽起來更大聲，自家優勢線性符合人耳應有的聲學方向，「讓人耳聽起來很舒服」，Acer黃至書強調！

是的，另款新推出的「Predator Galea 350」電競耳機，同樣搭載這聲學調校Acer TrueHarmony音效技術，並新支援虛擬7.1環繞聲道與50mm大驅動單體，主打更好音質環繞沉浸感，大可當成一般音樂耳機使用，同時強化配戴舒適性，套用更厚質海綿耳墊，搭配獨特伸縮隱藏式麥克風設計及具備降噪功能，細節設計貼切，鎖定對音樂聆聽要求的電競族。

重點遑論電競耳機，玩家征戰遊戲必備的「電競滑鼠」，Acer更是一口氣推出兩款新品，定位中高階「Predator Cestus 330」電競滑鼠，主打絕佳人體工學好握感，長時間使用下依舊舒服，內置頂級原相晶片，敏銳度達16000DPI，擁有高精準解析度戰鬥力，回報率每毫秒1000Hz＋加速度40G反應速度快，並提供實體按鍵DPI五段設定，1680萬RGB燈色可調，可說內外亮眼、舒適到位！另款入門級電競滑鼠「Predator Cestus 310」，鼠身相對小，優點同時符合時下遊戲族常用掌型&抓型兩種握法，並提供4200DPI與4色RGB呼吸燈效變化，售價約1500元入手門檻低。

「我們還將亮出國外開箱評比同級第一的電競背包『Predator M-Utility Backpack』周邊新武器！」Acer黃志書笑談，這款話題十足的「電競背包」，強調高防水耐用性，採用與坊間高檔登山越野包同級的1680D防水彈道尼龍布材質，優點相當耐磨，且背包設計雙層式拉鍊，達到內外防水；尤其軟墊保護性高，能深層呵護筆電或相機，內部裝填空間大，夾層規劃多，並設計180度大開口，可輕鬆裝進17吋電競筆電，重點外觀低調有型，還能當成生活酷炫背包，搶攻電競潮創生活新領域。

電競氛圍炫彩奪目 RGB燈效生態圈

身為電競掛產品，擁有酷炫外觀與搶眼奪目燈效已是基本套路，尤其近年來不少品牌透過1680萬色RGB燈效可自訂，搭配各家「燈效同步技術」，將主機、各周邊裝置燈效串連同步，一致「炫彩動感」舞動下讓氣氛爆棚，更添競賽熱血氛圍。

好消息這「RGB燈光秀」持續進化，玩的花樣更多、更巧妙奪目，甚至做到直向＋橫向生態圈系統串連！談到此，不得不提電競周邊傳統大廠Tt曜越，主打的機械鍵盤「Premium Level 20 RGB」，亮點鍵盤四周嵌入「包圍式環繞」1680萬色RGB燈條，運作時奪目養眼非常，且表面覆蓋2mm高檔鋁合金上蓋，鍵盤中間還規劃特殊工藝ID破口，可同步呈現燈效與有助耳機走線，並採德製Cherry銀軸/青軸與雷蛇軸規劃，內外設計耀眼！

另款甫推出即驚豔業界，自家首款電動型「Premium Level 20 RGB BattleStation」電競桌，優點能承重150公斤，設有電動升降開關，提供70到110公分高度快調與4組記憶功能，隨桌還附帶超大滑鼠墊，關鍵是桌面四周包覆360度環繞燈帶，讓吸睛度爆表，支援1680萬色可調外，還能一併納入自家強調「TT RGB PLUS生態燈光系統」。

Tt eSPORTS曜越科技市場暨產品行銷部協理徐雲浩談到：「Tt優勢專攻電競周邊，生態系列產品線最為豐富，且全系列皆支援『TT RGB PLUS生態燈光系統』，讓各周邊裝置可燈光連動外，還能與電腦機殼內水冷散熱系統等發光元件，一起燈光串連，這是業界它牌難以做到！」尤其我們3月起積極舉辦電競聯賽「彩虹六號：圍攻行動」，並選在台北三創「曜越水冷電競電腦旗艦店」門市做決賽，與玩家社群進一步接觸並拉近溝通距離，同時讓玩家們眼見為憑，親身體驗TT生態燈光系統帶來的魅力與燈效震撼，Tt徐協理強調！

同時Tt徐協理這時預告，從4月底到Q3，還將陸續發表一系列多款新品！已知包含新一代更親民版電動電競桌「TT ToughDesk 300」，同樣承重150公斤與電動升降功能，差別僅桌面小縮５公分，四周原有包覆的環繞燈條，改由隨附超大型滿版滑鼠墊360度環狀RGB邊緣帶來取代，重點價格大幅調降，預計3萬內有找。

並續推新一代「CyberChair E500」人體工學電競椅，別於之前傳統人造皮或真皮革材質，因應長時間「座」戰與酷暑來臨，改採透氣網椅，優點透氣好，且更強調人體工學，椅子坐墊能前後滑動，賦予117度超大角度後仰與全方位4D扶手調整等，鋁合金五星腳結構堅固，同樣能承重達150公斤。

重點還沒完喔，迎合「無線」趨勢，曜越計劃5月底亮出「M5 RGB」無線電競滑鼠新同學，採無線三模設計，支援2.4GHz、藍牙5.0無線雙頻技術＋有線，標榜左右手皆通用，內置高檔PMW-3335光學感應器，帶來16000DPI、5000萬次耐點擊歐姆龍按鍵與1M記憶體。同時一併推出「M5 RGB」有線版，差別底部多增設一圈360度RGB環繞燈條，並採酷似間接光渲染光暈視覺，擺放桌上絢麗醒目。緊接著7月再推「K5 RGB」電競鍵盤，鋁合金上蓋走曲線新設計，輔以360度環繞RGB燈條，尤其新鍵盤還增配一個合成皮磁吸式腕墊，大幅降低手腕不適感，助玩家更盡情戰鬥…這也意味未來裡外遊戲視界，都將更精「彩」有看頭。

貼心細節涼感抗菌 周邊也要防疫作戰

魔鬼藏在細節裡！電競周邊不是規格好、燈光炫就好，還要真正站在玩家立場，貼心考量使用者情境上各項「細節」，包含軟硬體、材質、遊戲取向等，才能讓電競玩家在最愜意狀態下發揮強大戰力。

說到這，不得不提專攻電競有成的盾牌龍MSI，近年來電競周邊產品的貼心設計往往出人意表，去年針對很夯的FPS射擊遊戲玩家，搶先「量身規劃」僅87克超輕巧高速手感的CLUTCH系列電競滑鼠，甚至前所未見設計超特殊「絲襪材質」Agility系列滑鼠墊來搭配，大幅降低摩擦力，一整個搭配移動超順暢！尤其近期即將推出的周邊新品，更是款款依舊用「心」計較，要讓玩家喊讚！

MSI微星科技電競周邊產品經理梁文瀚談到：「我們是電競專家，最懂玩家需求，今年持續以專精創新研發精神，解決玩家遊戲情境中的遇到的不方便，開發出最實用體貼細節產品！」即將上市的「VIGOR GK50 ELITE菁英版」電競鍵盤，承襲上代短軸版諸多好評特色外，還新增「一鍵啟動超頻功能」，甚至我們迎合防疫概念，推出業界首創的「抗菌涼感手托」，MSI梁經理強調！

誠如梁經理所言，這「VIGOR GK50 ELITE菁英版」電競鍵盤，採用標準型數字鍵全尺寸機械式青軸，敲打手感好，並延續系列好評的獨特「亮」點，導入高質感髮絲紋輕量鋁上蓋，套用特製八角鍵帽指控更靈活，特別是燈效支援全彩單鍵控光外，還帶來獨家「RGB雙燈效疊合技術」，能自定義兩種燈效做同時運作呈現，例如一個是既有循環燈效，另一個點按去觸發，滿足RGB狂熱者內心渴望，讓燈光玩得更有特色！特別是因應微星主板與顯卡，增添熱鍵一鍵啟動超頻設定新功能，讓超頻運作更直覺，預計價格定在3千元下，相當有競爭力。

特別是「順時中」防疫抗菌大作戰！一併搭配推出的「GAXX palm抗菌涼感手托」，是的、你沒有聽錯，真的是「涼感抗菌！」考量長時間打遊戲容易躁熱，特別在手托材質布內多增設一層涼感凝膠，同時凝膠內還加入抗菌劑。這抗菌劑效能經實驗室送測，符合AATCC紡織品抗黴菌標準，主要能抑制黴菌滋生，儘管不能防堵肺炎病毒，防疫期間還是要多洗手，但重點讓玩家用起來涼爽更安心，預計6月上市。

這時MSI梁經理聊到，自家主打的玩家級「IMMERSE GH50」電競耳機，去年底推出後反應相當好，音質表現與產品成熟度高，最近更因疫情關係賣到大缺貨，且特色可折疊好攜帶，配置超亮眼1680萬RGB燈效、4種循環燈光模式，並支援虛擬7.1環繞聲道與強化Bass低頻模式，尤其內建一顆震動小馬達能動次動提升震撼氛圍。接下來電競耳機新品會持續在音質上有更亮眼著墨，包含無線滑鼠、耳機、鍵盤新品下半年陸續跟進…近期還將推出MSI首款「CH40真無線耳機」，讓產品線更完善。

據瞭解這MSI盾牌龍首發「真無線耳機」，採用藍牙5.0技術，電力單次使用4小時，搭配充電盒最高可達20小時以上，重點白色時尚盾牌龍圖騰外觀相當吸睛，迎合喜愛玩手遊的年輕遊戲族&創作工作者市場。

只能說，2020年各路周邊大軍戰力全開，品項大爆炸，操作手感&舒適細節體驗全面升級，還大玩炫彩奪目RGB燈效與秒殺助攻創新科技，讓遊戲人生的你絕對更幸福有感！

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw