還記得oBike？苦追業者移置保管欠費1500萬　新北市拍賣「1輛3元！」

▲共計拖吊6千多輛oBike。（圖／新北交通局提供）

文／CTWANT

先前共享經濟正夯時，出現無樁共享單車oBike主打「隨地借、隨地還」，風靡一時，卻不時傳出佔用機車停車格，更衍生違停棄置，造成髒亂，破壞市容，民眾詬病不已，還出動市府將被亂丟的腳踏車移置，共計拖吊6千多輛，耗費大量人力、時間。

今（28）日新北市議會一讀「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」草案，新北市議員廖宜琨表示，當時oBike曾被隨意丟棄在三峽北大地區，事後卻是由市府收拾善後，這些責任應該是由業者承擔，而不是政府單位。

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對此交通局長鍾鳴時表示，「oBike業者缺乏自主管理能力，車輛破損故障，違停棄置妨礙市容景觀，屢遭民眾檢舉，交通局多次通知業者仍無法有效改善，因此自去年6月嚴禁oBike利用本市道路佈放車輛營業，並聯合環保局、警察局和高灘處執行專案行動，動員29區清潔隊人力、調派民間拖吊業者，全力清除，全部移置於八里拖吊場。」

（圖／新北交通局提供）

而交通局停車營運科科長許芫綺表示，從去年11月辦理oBike拍賣，歷經多次流標，最後終於在今年3月以每輛3元賣出。後續交通局將依法向該公司追繳1,569餘萬移置費及保管費。

鍾鳴時提到在「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」實施後，業者需繳納使用權利金和保証金，並規範業者的權利義務，對車輛違停，市府可依法移置、保管和拍賣，以有效管理共享運具，遏止類似oBike亂象再生。

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