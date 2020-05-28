毒鴛鴦凌晨躲警開車直直衝　撞壞機車行鐵門2人傷...店家冒雨顧店

▲毒蟲撞壞機車行鐵門。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市淡水區27日晚間11時許，一對毒鴛鴦駕車行經中山北路一段與大信街路口時，遇到警方盤查，男子假意配合停車後，趁警不備卻加速逃跑，不料車輛失控撞上中正路上的一家機車行，車頭直直撞進店家鐵門動彈不得，這對毒鴛鴦才乖乖就逮。但機車行因為鐵門受損，店家擔心有人趁大雨天闖空門，只得徹夜守在店內，讓老闆直呼倒楣。

據了解，高姓男子（26歲）駕車載著吳姓女友（24歲）行經中山北路一段與大信街口時，被巡邏警力發現形跡可疑，於是上前示意停車，高男一開始假意配合停車，待警方靠近後便加速逃跑，但疑似天雨路滑，車輛在過彎後直直衝上中正路的人行道上，把一家機車行的鐵門撞出一個大洞，高男的轎車車頭則嚴重受損，地面流滿機油。

▲高男轎車嚴重受損，車頭變形。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方眼見高男撞車後，趕緊上前逮人，發現車上的一男一女受傷，吳女身上有骨折現象，警方於是請救護車前來支援，警消將2人救出車外後，送往淡水馬偕醫院急救，暫無生命危險。警方已派員到醫院戒護，同時也在撞車現場進行採證，將採驗男子尿液，釐清整起案件過程。

遭撞的機車行老闆表示，機車行內的機車沒有受損，但是擺在鐵門旁的清積碳機器被撞壞，地面留下高男轎車的機油，店內一片狼籍，加上鐵門被高男撞壞後留下一個大洞，擔心有人會在深夜冒雨闖入，只能整晚睡在店內顧店，遇到這種事真是太倒楣。



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