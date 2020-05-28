　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毒鴛鴦凌晨躲警開車直直衝　撞壞機車行鐵門2人傷...店家冒雨顧店

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼毒蟲撞壞機車行鐵門。（圖／記者游宗樺攝）

▲毒蟲撞壞機車行鐵門。（圖／記者游宗樺攝）
記者游宗樺／新北報導

新北市淡水區27日晚間11時許，一對毒鴛鴦駕車行經中山北路一段與大信街路口時，遇到警方盤查，男子假意配合停車後，趁警不備卻加速逃跑，不料車輛失控撞上中正路上的一家機車行，車頭直直撞進店家鐵門動彈不得，這對毒鴛鴦才乖乖就逮。但機車行因為鐵門受損，店家擔心有人趁大雨天闖空門，只得徹夜守在店內，讓老闆直呼倒楣。

據了解，高姓男子（26歲）駕車載著吳姓女友（24歲）行經中山北路一段與大信街口時，被巡邏警力發現形跡可疑，於是上前示意停車，高男一開始假意配合停車，待警方靠近後便加速逃跑，但疑似天雨路滑，車輛在過彎後直直衝上中正路的人行道上，把一家機車行的鐵門撞出一個大洞，高男的轎車車頭則嚴重受損，地面流滿機油。

▲▼高男轎車嚴重受損。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲高男轎車嚴重受損，車頭變形。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方眼見高男撞車後，趕緊上前逮人，發現車上的一男一女受傷，吳女身上有骨折現象，警方於是請救護車前來支援，警消將2人救出車外後，送往淡水馬偕醫院急救，暫無生命危險。警方已派員到醫院戒護，同時也在撞車現場進行採證，將採驗男子尿液，釐清整起案件過程。

遭撞的機車行老闆表示，機車行內的機車沒有受損，但是擺在鐵門旁的清積碳機器被撞壞，地面留下高男轎車的機油，店內一片狼籍，加上鐵門被高男撞壞後留下一個大洞，擔心有人會在深夜冒雨闖入，只能整晚睡在店內顧店，遇到這種事真是太倒楣。


►療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
她扯掉黑布才知被偷拍！「極樂砲房」拍肉片　「博士版李宗瑞」急
若爆發戰爭「你願意回營待命備戰嗎？」　網揭關鍵：沒當過兵嗎
住院不能請假…他「做台積電6年」不幹了！主管怒：肋骨裂開還能
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9旬老翁深夜雙刀砍80歲結髮妻 兒返家奪刀也遭刺...3人濺血送醫

毒鴛鴦凌晨躲警開車直直衝　撞壞機車行鐵門2人傷...店家冒雨顧店

女碩生控性侵大逆轉！自比「二手貨」　教授示愛：給我試用3個月

「單手騎車」11秒吃1.2萬罰單　騎士申訴…結局更慘了

劉樂妍涉嫌收買房客賄選　房客作證：根本沒投票

新北地主「黑道顧門」逼搬！50老人超怕…養老院長跪侯友宜：拜託…

她扯掉黑布才知被偷拍！「極樂砲房」拍肉片　「博士版李宗瑞」急了

快訊／錢櫃「80人淫趴混戰」豪乳正妹抓男頭埋胸！　主辦人「韓大特」低調現身警所

朱雪璋現身桃機！斷人腳筋判6年將入監　出境被攔後失聯...檢發最後通牒

不要碰我！建設公司主任「揉胸強吻」女房仲…她裝醉嘔吐逃一劫

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

暖心毛孩聽見主人開門聲超興奮監視器全程拍下毛孩等門的模樣

台南女訂百份餐點前「要先試吃」　店家煮完討錢她：要錢就不用了

6星級露營車躺床看「星空+海景」　還有泳池、健身房、酒吧一次滿足

蔡英文力挺港！宣示人道救援　吳釗燮憂「大陸可能對台動武」

9旬老翁深夜雙刀砍80歲結髮妻 兒返家奪刀也遭刺...3人濺血送醫

毒鴛鴦凌晨躲警開車直直衝　撞壞機車行鐵門2人傷...店家冒雨顧店

女碩生控性侵大逆轉！自比「二手貨」　教授示愛：給我試用3個月

「單手騎車」11秒吃1.2萬罰單　騎士申訴…結局更慘了

劉樂妍涉嫌收買房客賄選　房客作證：根本沒投票

新北地主「黑道顧門」逼搬！50老人超怕…養老院長跪侯友宜：拜託…

她扯掉黑布才知被偷拍！「極樂砲房」拍肉片　「博士版李宗瑞」急了

快訊／錢櫃「80人淫趴混戰」豪乳正妹抓男頭埋胸！　主辦人「韓大特」低調現身警所

朱雪璋現身桃機！斷人腳筋判6年將入監　出境被攔後失聯...檢發最後通牒

不要碰我！建設公司主任「揉胸強吻」女房仲…她裝醉嘔吐逃一劫

9旬老翁深夜雙刀砍80歲結髮妻 兒返家奪刀也遭刺...3人濺血送醫

毒鴛鴦凌晨躲警開車直直衝　撞壞機車行鐵門2人傷...店家冒雨顧店

中職／象獅共動用17位投手破紀錄　兄弟單場9投平紀錄

35元買飲料中千萬發票　「爽到說溜嘴」幸運得主身分曝光

快訊／加拿大法院裁定「雙重犯罪」成立　孟晚舟引渡美國案將繼續審理

真的是GG！女模慶祝粉絲突破600萬　狂甩30GG奶！　

中職／象獅戰打到快半夜　5小時11分創本季最長比賽時間

快訊／半夜雨好大！13縣市凌晨發「大雨特報」　網醒了：我家這邊狂打雷

射程2000公里！地對地「雲峰飛彈」2021啟動量產　解放軍防空飛彈擺好擺滿

中職／富邦力拚首度4連勝　江國豪對決翁瑋均

上半身滿滿捲毛→光滑白皮膚～ 猿男體驗熱蠟除毛！網：好療癒

社會熱門新聞

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

遭控極樂砲房偷拍　博士版李宗瑞喊冤

警約談80人淫趴主辦人　「帽T+口罩」進警所

地主逼50老人搬家！養老院長跪侯友宜：拜託

劉樂妍涉嫌收買房客賄選　房客：根本沒投票

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

撞擊瞬間曝！福斯GTI炸出火球　3男燒成焦屍

朱雪璋桃機闖關被截！斷人腳筋判6年...檢發最後通牒　

單手騎車罰1.2萬　他申訴竟更慘

偽單身騙砲女網友　他裝暖男專釣單純女

女控性侵自比「二手貨」　教授：給我試用

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

更多熱門

相關新聞

荷蘭進口畫框調查員查獲K毒逮3人

荷蘭進口畫框調查員查獲K毒逮3人

台中市王姓男子於2019年底加入國際走私毒品集團，並找來李姓兄弟加入，其他集團成員從荷蘭寄送大幅明星畫像到台灣，將約6公斤K毒裝入珍珠背板相框內，由王等3人在台灣收貨。經財政部關務署台中關關員發現2個郵包有異，調查局不動聲色，暗中跟蹤郵差送貨，果然逮到出面取貨的3人。台中地檢署26日依違反毒品危害防制條例罪，起訴王等3人，檢方並認為王男等人另涉及組織犯罪防制條例，依規定諭知於刑之執行前，由法官令入勞動場所強制工作3年。

蔡英文親驗緝毒犬　曝萌穿鞋原因

蔡英文親驗緝毒犬　曝萌穿鞋原因

167包毒品放騎樓隔天來拿...警察在等他

167包毒品放騎樓隔天來拿...警察在等他

愛滋個案管理師販毒！北檢追加起訴

愛滋個案管理師販毒！北檢追加起訴

夜騎撞轎車！台中女變肇逃

夜騎撞轎車！台中女變肇逃

關鍵字：

毒蟲撞車毒品

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

即／美國務卿宣布　香港不再自治

小玉也「30萬粉專被消失」崩潰：我北七

正妹網紅號召32萬粉！1星洗爆咖啡店　老闆PO監視器畫面打臉

錢櫃「80人混戰」小模在其中　小護士一試愛上

擁27房+千萬存款無法紓困　攤商氣罵政府

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

進郵局沒戴口罩　女脫內褲戴頭上

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

遭控極樂砲房偷拍　博士版李宗瑞喊冤

若爆發戰爭「願意回營待命嗎」？網友揭關鍵

BMW用2秒短片教你正確品牌發音

何時能去日本玩　陳時中給答案了

更多

最夯影音

更多
老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯

老婆心臟病突發淚崩「擔心頻道沒影片」　宥勝苦勸動手術：我可以搞笑、煮飯
麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

麥當勞攜手屈臣氏＋意舍酒店 28日起發「5300元現金抵用券」

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

虞書欣「被喊錯名字」下秒反應超機智！　合唱劉雨昕《想見你想見你想見你》融化惹～

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

15縣市豪大雨！高雄鹽埕又淹　彩券行妹子快哭了：4天前才清

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面