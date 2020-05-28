26歲妹開趴後腹痛　就醫後竟從「私密處」抓出「18公分烏龜」！

▲26歲妹子參加派對爽翻天，結果陰道被塞「烏龜」。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

民眾參加派對多少都會飲用含酒精的飲品，但若是暢飲過頭，恐怕醒來都會忘了自己做過什麼誇張行徑！類似的情況就發生在一名英國女子身上，26歲的她，在西班牙參加一場派對經過數日後，腹部突然劇烈疼痛，就醫後竟然發現下體被塞入一隻烏龜，包括當事人和醫師都嚇到目瞪口呆，懷疑女子是遭到性侵。

▲醫師從妹子陰道取出「中華草龜」。（圖／AP、KMOV4）

根據《太陽報》和《EL PAIS》等多家媒體報導，這名居住在西班牙特內里費島（Tenerife）的英國女子，在當地參加了一個派對，在派對過後，她的腹部即劇烈疼痛，她在忍了好幾天後終於就醫，當醫師檢查後卻發現她的陰道內，居然被塞了一隻長18公分的中華草龜。

中華草龜又稱為金線龜、長壽龜或是山龜，主要分布在中國大陸、南韓和日本。至於草龜能長多大，一般在人工飼養下，母龜體長能來到約28公分左右，公龜則是15公分。

對於這隻烏龜是如何跑進女子的陰道內，這位當事人完全沒有印象，醫師懷疑她可能遭性侵被塞了烏龜，而烏龜取出時已死亡，但不確定牠是死的時候被放入，還是活生生「硬塞進去」，當地警方獲報後介入調查，但是當事人不願追究真相，警方最後也只好尊重這名女子放棄調查。

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