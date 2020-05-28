新北市提供最高300萬企業托育補助　6／1開放申請

▲新北市提供企業托育補助。（圖／新北市政府提供）

記者蘇晏男／新北報導

新北市勞工局28日宣布，輔導新北企業設置哺集乳室、托兒設施及措施等，提供最高300萬元補助，且雇主設置居家式托育服務也納入補助範圍，最高補助8成、60萬元，而受理時間自6月1日起至7月15日。

勞工局長陳瑞嘉表示，過去企業必須設置托兒服務機構，才能申請設施補助，但設立成本過高讓企業主卻步，因此新增「設置居家式托育服務」為補助項目，希望能提升雇主辦理員工托兒服務意願。

陳瑞嘉指出，如員工托育子女需求在4名以下時，雇主可利用辦公場所或租用場地，設置14平方公尺以上，且符合公共、消防規定及托育服務場地安全檢核表項目的空間，並洽談托育人員至該場地提供服務，讓員工可就近托育子女，並兼顧工作，打造職場友善育兒環境。

勞工局進一步說明，為鼓勵企業辦理托兒服務，新北市訂有相關補助要點，只要是登記在新北市的事業單位，若興建托兒設施最高補助300萬元，教保母人員人事費用每位每月最高2萬7,000元，已設置但更新設施者，最高也有50萬補助。

勞工局還透露，企業設置居家式托育服務或發放托兒津貼，最高補助60萬元，而設置哺集乳室則最高補助2萬元。

▼新北市企業辦理托育服務補助項目表。（圖／新北市政府提供）

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